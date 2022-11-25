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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Brezilyalı orta saha yeniden listede! Galatasaray kulübüne şartları sordu

Galatasaray'da sezon başında adı sıkça konuşulan Brezilyalı orta saha oyuncusu Evander yeniden gündem konusu haline geldi. Oyuncunun transferiyle ilgili oldukça sürpriz gelişmeler söz konusu. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Brezilyalı orta saha yeniden listede! Galatasaray kulübüne şartları sordu

Galatasaray'da ocak ayı transfer planlaması için çalışmalar erken başlarken sarı-kırmızılı yönetim gündemine sezon başı ilk göz ağrısı olan Evander'i yeniden listesine aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Brezilyalı orta saha yeniden listede! Galatasaray kulübüne şartları sordu

Fazla forma şansı bulamayan Midtsjö'nün ayrılmayı düşünmesi, Torreira'ya gelen teklifler nedeniyle boşta yakalanmak istemeyen sarı-kırmızılı ekip, Midtjylland'da oynayan Evander'in bonservis bedeli için nabız yoklamaya başladığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Brezilyalı orta saha yeniden listede! Galatasaray kulübüne şartları sordu

PÜRÜZ ÇIKMIŞTI

Yönetim sezon başında, Evander için 6 milyon euro'yu gözden çıkarmış, fiyat yükselmesi ve menajerlerden doğan sıkıntılardan dolayı farklı isimlere yönelmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Brezilyalı orta saha yeniden listede! Galatasaray kulübüne şartları sordu

Ocak ayında Okan Buruk'un orta sahaya iki takviye istediği, Evander'in de listede yer aldığı bildirildi. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı için kulübü ve menajeriyle önümüzdeki günlerde görüşmeleri sıklaştırması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Brezilyalı orta saha yeniden listede! Galatasaray kulübüne şartları sordu

4 GOLLÜK KATKI YAPTI

Evander 2019 yılında Vasco da Gama'dan 2.5 milyon euro'ya Midtylland'a transfer olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Brezilyalı orta saha yeniden listede! Galatasaray kulübüne şartları sordu

2015'e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncunun güncel Transfermakrt de değeri 7 milyon euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Brezilyalı orta saha yeniden listede! Galatasaray kulübüne şartları sordu

EVANDER KİMDİR?

Brezilyalı futbolcu Evander futbola Vasco da Gama'nın altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Brezilyalı orta saha yeniden listede! Galatasaray kulübüne şartları sordu

Ardından Danimarka ekiplerinden Midtjylland'a kiralık olarak gitti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Brezilyalı orta saha yeniden listede! Galatasaray kulübüne şartları sordu

Midtjylland performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu bonservisiyle beraber 2019 yılında Danimarka ekibine transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Brezilyalı orta saha yeniden listede! Galatasaray kulübüne şartları sordu

Futbolcunun ana mevkisi merkez orta saha olarak göze çarpıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Brezilyalı orta saha yeniden listede! Galatasaray kulübüne şartları sordu

Evander ayrıca on numara pozisyonun da görev alabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Brezilyalı orta saha yeniden listede! Galatasaray kulübüne şartları sordu

24 yaşındaki futbolcu teknik gücüyle dikkatleri üzerine çekmekte.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Brezilyalı orta saha yeniden listede! Galatasaray kulübüne şartları sordu

Oyuncunun kariyerindeki başarıları ise Midtjylland takımı ile Danimarka Ligi ve 2 kez kazandığı Danimarka Kupası oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Brezilyalı orta saha yeniden listede! Galatasaray kulübüne şartları sordu

Futbolcunun Galatasaray'a transfer durumu ise büyük merak konusu haline geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Brezilyalı orta saha yeniden listede! Galatasaray kulübüne şartları sordu

Yaşanan gelişmeler taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.

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