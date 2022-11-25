GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Brezilyalı orta saha yeniden listede! Galatasaray kulübüne şartları sordu

Galatasaray'da ocak ayı transfer planlaması için çalışmalar erken başlarken sarı-kırmızılı yönetim gündemine sezon başı ilk göz ağrısı olan Evander'i yeniden listesine aldı.
Fazla forma şansı bulamayan Midtsjö'nün ayrılmayı düşünmesi, Torreira'ya gelen teklifler nedeniyle boşta yakalanmak istemeyen sarı-kırmızılı ekip, Midtjylland'da oynayan Evander'in bonservis bedeli için nabız yoklamaya başladığı öğrenildi.
PÜRÜZ ÇIKMIŞTI
Yönetim sezon başında, Evander için 6 milyon euro'yu gözden çıkarmış, fiyat yükselmesi ve menajerlerden doğan sıkıntılardan dolayı farklı isimlere yönelmişti.