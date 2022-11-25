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GALATASARAY HABERLERİ - Fransızların listesinde! İşte Sacha Boey'in bonservisi

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın bu sezon en dikkat çekici isimlerinden olan Sacha Boey'e Fransız kulüplerinin ilgisi sürüyor. Sarı-kırmızılılar, genç yıldızın bonservisini belirledi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 09:40
GALATASARAY HABERLERİ - Fransızların listesinde! İşte Sacha Boey'in bonservisi

Liglere verilen Dünya Kupası arasında kulüpler, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransızların listesinde! İşte Sacha Boey'in bonservisi

Süper Lig'de son haftalarda çıkışta olan Galatasaray da kadrosuna takviye yapmak için araştırmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransızların listesinde! İşte Sacha Boey'in bonservisi

Bu arada sarı-kırmızılı takımdan bazı isimlere de transfer teklifleri geliyor. Bu oyunculardan biri de Sacha Boey...

GALATASARAY HABERLERİ - Fransızların listesinde! İşte Sacha Boey'in bonservisi

Galatasaray'da bu sezon sürpriz bir çıkış yaparak oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, Fransa'da listebaşı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransızların listesinde! İşte Sacha Boey'in bonservisi

Fransız takımların, genç yıldızın performansını yakından takip ettiği ve devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırladıkları bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransızların listesinde! İşte Sacha Boey'in bonservisi

Sarı-kırmızılı ekibin, yeniden Fransa'ya dönmek istediği öğrenilen Boey'i 10 milyon euro'dan aşağıya bırakmayı düşünmediği ifade ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransızların listesinde! İşte Sacha Boey'in bonservisi

SACHA BOEY KİMDİR?

13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransızların listesinde! İşte Sacha Boey'in bonservisi

Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransızların listesinde! İşte Sacha Boey'in bonservisi

Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransızların listesinde! İşte Sacha Boey'in bonservisi

Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransızların listesinde! İşte Sacha Boey'in bonservisi

Kamerun asıllı Boey, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransızların listesinde! İşte Sacha Boey'in bonservisi

Genç yıldızın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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