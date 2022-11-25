GALATASARAY HABERLERİ - Fransızların listesinde! İşte Sacha Boey'in bonservisi

Liglere verilen Dünya Kupası arasında kulüpler, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Liglere verilen Dünya Kupası arasında kulüpler, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Süper Lig'de son haftalarda çıkışta olan Galatasaray da kadrosuna takviye yapmak için araştırmalarını sürdürüyor.
Bu arada sarı-kırmızılı takımdan bazı isimlere de transfer teklifleri geliyor. Bu oyunculardan biri de Sacha Boey...
Galatasaray'da bu sezon sürpriz bir çıkış yaparak oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, Fransa'da listebaşı.
Fransız takımların, genç yıldızın performansını yakından takip ettiği ve devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırladıkları bildirildi.
Sarı-kırmızılı ekibin, yeniden Fransa'ya dönmek istediği öğrenilen Boey'i 10 milyon euro'dan aşağıya bırakmayı düşünmediği ifade ediliyor.
SACHA BOEY KİMDİR?
13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.
Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.
Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.
Kamerun asıllı Boey, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Genç yıldızın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro...