Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'un hedefi Fenerbahçe maçı!

Galatasaray'da Okan Buruk'un hedefi Fenerbahçe maçı!

Süper Lig'de yakaladığı çıkışla zirvenin ortağı olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, liderlik hedefini de belirledi. Tecrübeli teknik adam, 18. hafta lider Fenerbahçe'ye konuk olacağı derbiden zaferle ayrılarak hem zirveyi ele geçirmenin hem de şampiyonluk yarışındaki tüm rakiplerine güçlü bir mesaj vermenin hesaplarını yapıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 11:05
Galatasaray'da Okan Buruk'un hedefi Fenerbahçe maçı!

Galatasaray'ın Kadıköy planı belli oldu.

Galatasaray'da Okan Buruk'un hedefi Fenerbahçe maçı!

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde adım adım ilerleyen ve Dünya Kupası için Süper Lig'e verilen ara öncesinde Başakşehir'i 7-0 yenerek performans açısından yarışı zirvede bırakan Aslan'da, liderlik haftası olarak 17. hafta görülüyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'un hedefi Fenerbahçe maçı!

8 OCAK'TA DERBİ VAR

Okan Buruk ve ekibi, Kadıköy'den lider çıkarak, psikolojik üstünlüğü ele geçirmeyi hedefliyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'un hedefi Fenerbahçe maçı!

Dünya Kupası'ndan sonra sırasıyla İstanbulspor ile evinde ve Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar sonraki hafta ise Ankaragücü ile sahasında karşılaşacak.

Galatasaray'da Okan Buruk'un hedefi Fenerbahçe maçı!

Aslan 8 Ocak'ta ise Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Galatasaray'da Okan Buruk'un hedefi Fenerbahçe maçı!

ANA HEDEF KADIKÖY

Derbiye kadar oynanacak fikstürün 2 puanlık farkın kapanması için yeterli olacağı düşünülmesine rağmen ana hedef olarak Kadıköy belirlendi.

Galatasaray'da Okan Buruk'un hedefi Fenerbahçe maçı!

Sarı-kırmızılı teknik kadro, Fenerbahçe maçını deplasmanda kazanarak şampiyonluk yolunda tüm rakiplerine çok güçlü bir mesaj vermek istiyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'un hedefi Fenerbahçe maçı!

Galatasaray'ı umutlandıran nokta ise bu sezonki deplasman karnesinin iyi olması.

Galatasaray'da Okan Buruk'un hedefi Fenerbahçe maçı!

MAÇ BAŞINA 2,1 PUAN ORTALAMA

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in ilk 14 haftasında 8 kez rakiplerine konuk olurken 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Deplasmandaki 8 müsabakadan 17 puan çıkaran Cim-Bom maç başına 2,1 puan ortalaması yakaladı.

DİĞER
Son dakika haberi: Dele Alli'ye şok! Şenol Güneş kararını verdi...
Akaryakıtta bir güzel haber daha: Benzine indirim geliyor
Beşiktaş'tan Kevin N'Koudou kararı!
Burnley'den Weghorst kararı! Dünya Kupası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'ın programı belli oldu!
Adnan Polat'tan şampiyonluk yorumu! "Galatasaray..."
Döviz ve altın kuru (18 Kasım)
Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ameliyat oldu!
Prematüre nedir, ne demek?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milliler 612. maçına Çekya karşısında çıkacak Milliler 612. maçına Çekya karşısında çıkacak 11:50
Sadio Mane 3 ay yok! Sadio Mane 3 ay yok! 11:49
Galatasaray'ın programı belli oldu! Galatasaray'ın programı belli oldu! 11:33
Türkiye Çekya ile karşılaşacak! Türkiye Çekya ile karşılaşacak! 11:29
Adnan Polat'tan şampiyonluk yorumu! "Galatasaray..." Adnan Polat'tan şampiyonluk yorumu! "Galatasaray..." 11:26
Altın 11'ini seçti! F.Bahçe'den kimler var? Altın 11'ini seçti! F.Bahçe'den kimler var? 11:24
Daha Eski
Partizan - Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta? Partizan - Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta? 11:15
Ferdi Kadıoğlu'na nazar değdi Ferdi Kadıoğlu'na nazar değdi 11:14
Büyükekşi o projeyi açıkladı! "Kuntz'la beraber..." Büyükekşi o projeyi açıkladı! "Kuntz'la beraber..." 11:08
Okan Buruk'un hedefi Fenerbahçe maçı! Okan Buruk'un hedefi Fenerbahçe maçı! 11:05
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı hangi kanalda? 10:59
Beşiktaş'tan Kevin N'Koudou kararı! Beşiktaş'tan Kevin N'Koudou kararı! 10:49