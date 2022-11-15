Yıkılmadı dik durdu

Üst üste gelen Adana Demir ve Alanya beraberlikleri ile Kayseri yenilgisi sonrasında koltuğu ciddi şekilde sarsılan Okan Buruk, buna rağmen kendisine olan güvenini kaybetmedi ve dik durmaya devam etti.
Üst üste gelen Adana Demir ve Alanya beraberlikleri ile Kayseri yenilgisi sonrasında koltuğu ciddi şekilde sarsılan Okan Buruk, buna rağmen kendisine olan güvenini kaybetmedi ve dik durmaya devam etti. Eleştirilerin arttığı ve hoca adaylarının konuşulduğu dönemde, "Galatasaray'ı bırakmaya niyetim yok. Burayı kimseye bırakmayacağım. Ben Beşiktaş derbisini de Başakşehir maçını da kazanacağım" dedi ve dediğini de yaptı.