Falcao dönüyor

Galatasaray taraftarları Radamel Falcao'yu bir kez daha Nef Stadı'nda izleme fırsatı yakalayacak. Kolombiyalı golcü takımı Rayo Vallecano ile Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı birer hazırlık maçı yapacak. Rayo Vallecano 28 Kasım'da İstanbul'a gelecek. 30 Kasım'da Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile 3 Aralık'ta da Nef Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşacak. Olaylı bir ayrılık olsa da Falcao'yu unutmayan sarı- kırmızılı taraftarların Nef Stadı'nı doldurması ve Kolombiyalı stara tam destek vermesi bekleniyor.