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Dursun Özbek'ten Semih Kaya sözleri! "Teknik direktör olarak..."

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 GSYİAD) aylık bölge toplantısı, "Semih Kaya'ya Veda" başlığıyla düzenlendi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, organizasyona kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve dernek üyeleri ile geçen sezon sonunda futbola veda eden Semih Kaya katıldı. Toplantıda konuşan Dursun Özbek, Semih Kaya'nın Galatasaray değerlerini özümsemiş bir futbolcu olduğunu belirterek, şunları kaydetti...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 21:11
Dursun Özbek'ten Semih Kaya sözleri! "Teknik direktör olarak..."

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 GSYİAD) aylık bölge toplantısı, "Semih Kaya'ya Veda" başlığıyla düzenlendi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, organizasyona kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve dernek üyeleri ile geçen sezon sonunda futbola veda eden Semih Kaya katıldı.

Toplantıda konuşan Dursun Özbek, Semih Kaya'nın Galatasaray değerlerini özümsemiş bir futbolcu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir Galatasaraylıyı tarif etmek isterseniz 'Semih gibi Galatasaraylı' demeniz gerektiğini düşünüyorum. 17-18 senelik Galatasaray hayatında kulübüne büyük katkı vermiş, Galatasaray'ın değerlerini özümsemiş, Galatasaraylı futbolcumuz. Futbol hayatını sonlandırdı. Bundan sonraki profesyonel hayatı teknik adam olarak gelişecek. Kendisi de lisans almak için çalışmalara başlıyor. Bundan sonraki hayatında kendisine başarılar diliyorum. Galatasaray'a teknik adam olarak hizmet etmesini çok istiyorum. Hakiki bir Galatasaraylı, Galatasaray değerlerini özümsemiş birisi. Lisansını alsın, gelsin kulübe."

"Çok sevdiğim bir kardeşim Semih." diyen Özbek, "İnsanın kanı kaynar bazı kişilere. Semih de öyle birisi benim için. Kendisini çok seviyorum. Galatasaray'a hizmet etmenin sonu yok. Bundan sonra da inşallah lisansını aldıktan sonra teknik kadroda hizmet vereceğini düşünüyorum. Kendisine bol şans diliyorum, yolu açık olsun inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu da Galatasaray altyapısından yetişen ve yıllarca sarı-kırmızılı formayı giyen Semih Kaya'yı misafir etmekten onur duyduklarını vurgulayarak, "Semih de karakteri ve mücadelesiyle başkanımızın da belirttiği gibi Galatasaray'a yakışan, örnek bir futbolcu oldu. Onu akademiden A takıma kazandıran Sayın Fatih Terim hocamızın da emeğini unutmayalım. Semih'in, bugün bu noktaya gelmesinde hocamızın çok büyük payı var, altyapıdaki birçok kardeşimize olduğu gibi. Umarım Galatasaray Semih Kayalar, Arda Turanlar yetiştirerek devam eder. Bundan sonra Galatasaray'ın altyapısında nice Semihler yetişmesi dileğiyle. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de onu hep Galatasaray ile birlikte görmekten mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

Semih Kaya da 2006 yılında sarı-kırmızılı kulübe girdiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"O yıllarda çocuktum. Daha hiçbir şeyi yaşamamış, tecrübe etmemiştim. Galatasaray altyapısı bize hayatı öğretti. Nasıl yaşamamız gerektiğini, büyüklerimize nasıl davranmamız gerektiğini, küçüklerimizle nasıl iletişim kurmamız gerektiğini, altyapıdan A takıma çıkan, genç kardeşlerimizi nasıl koruyup kollamamız ve onları nasıl sahiplenmemiz gerektiğini öğretti. Çok güzel yıllar geçirdim, güzel başarılar elde ettim. Çok kupa kazandım. Bu konuda gerçekten kendimi şanslı hissediyorum. Bugün burada güzel bir organizasyonla onurlandırıldım. Tekrar teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki Galatasaray'da benim sürecim devam etmiş. İyi ki babamdan ve dedemden Galatasaraylı olarak dünyaya adım atmışım. Bunlar gerçekten benim için şans. Güzel bir hayatım, güzel bir kariyerim oldu. Şimdi yeni bir kariyere başlayacağım. Bir kapıyı kapattık, yeni bir kapının açılacağını temenni ediyorum kendi hayatım ve ailem adına. Umarım her şey dilediğim, istediğim gibi kolaylıkla önüme çıkar ve ben de kolay bir şekilde bu yolu almaya başlarım."

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