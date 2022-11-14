Son 17 yılın en iyi Aslan’ı

Başakşehir'i7-0 yenerek 2022 Dünya Kupası arasına ikinci sırada giren Galatasaray, deplasmanda son yıllardaki en başarılı performansını sergiliyor. Ligin geride kalan bölümünde konuk olarak çıktığı maçlarda 17 puan toplayan sarıkırmızılı takım, deplasmanda 8. haftalar itibarıyla son 17 sezonun en iyi performansını ortaya koydu. Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, 8. haftalar itibarıyla bu sezondan önce deplasmanda en fazla puana 2005- 2006'da ulaştı. Sarı-kırmızılılar, o sezon 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 19 puan topladı.