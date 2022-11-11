Galatasaray'ın yeni yöneticisi Marco Pezzaiuoli paylaştı! "Evim"

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, yeni bir ismi daha teknik ekibine kattı.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, yeni bir ismi daha teknik ekibine kattı.
Marco Pezzaiuoli, Galatasaray'da Akademi ve Gençlik Geliştirme Koordinatörü olarak göreve başladığını duyurdu.
Marco Pezzaiuoli, son olarak Hindistan takımı Bengaluru FC'de görev alıyordu.
Alman teknik direktör, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Tecrübeli futbol adamı yaptığı paylaşımda, "Yeni evim" ifadelerini kullandı.
Pezzaiuoli'nin sarı kırmızılılarda hem A Takım'da hem de altyapıdan sorumlu olacağı belirtildi.
53 yaşındaki teknik direktör, daha önceden Bundesliga'da Hoffenheim'ı da çalıştırmıştı.
Sarı-kırmızılılar, daha önce de Alman antrenör Moritz Volz'u teknik ekibe dahil etmişti.
PEZZAIUOLI KİMDİR?
Pezzaiuoli, 1968'de Almanya Mannheim'de doğdu.
Tecrübeli isim, birçok takımda teknik direktörlük ve antrenörlük yaptı.
Almanya Milli Takımı ve Frankfurt'ta üst düzeyde altyapı çalışmaları yürüttü.
Alman antrenör, Ralf Rangnick'in yardımcılığını yaptı.
Karlsruhe, Hoffenheim, Cerezo Osaka, Suwon Bluewings, GZ Evergrande, Bengaluru FC takımlarında çalıştı.
Teknik direktörlük yaptığı takımlarda çok başarılı olamasa da Almanya U15, U16, U17, U18 takımlarının yanı sıra Frankfurt altyapısındaki başarılarıyla dikkat çekti.
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