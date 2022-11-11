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Galatasaray'ın yeni yöneticisi Marco Pezzaiuoli paylaştı! "Evim"

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, A Takım ve altyapı için önemli adımlar atmaya devam ederken, bunun son halkası Marco Pezzaiuoli oldu. Marco Pezzaiuoli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray camiasına 'merhaba' dedi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 12:24
Galatasaray'ın yeni yöneticisi Marco Pezzaiuoli paylaştı! "Evim"

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, yeni bir ismi daha teknik ekibine kattı.

Galatasaray'ın yeni yöneticisi Marco Pezzaiuoli paylaştı! "Evim"

Marco Pezzaiuoli, Galatasaray'da Akademi ve Gençlik Geliştirme Koordinatörü olarak göreve başladığını duyurdu.

Galatasaray'ın yeni yöneticisi Marco Pezzaiuoli paylaştı! "Evim"

Marco Pezzaiuoli, son olarak Hindistan takımı Bengaluru FC'de görev alıyordu.

Galatasaray'ın yeni yöneticisi Marco Pezzaiuoli paylaştı! "Evim"

Alman teknik direktör, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın yeni yöneticisi Marco Pezzaiuoli paylaştı! "Evim"

Tecrübeli futbol adamı yaptığı paylaşımda, "Yeni evim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yeni yöneticisi Marco Pezzaiuoli paylaştı! "Evim"

Pezzaiuoli'nin sarı kırmızılılarda hem A Takım'da hem de altyapıdan sorumlu olacağı belirtildi.

Galatasaray'ın yeni yöneticisi Marco Pezzaiuoli paylaştı! "Evim"

53 yaşındaki teknik direktör, daha önceden Bundesliga'da Hoffenheim'ı da çalıştırmıştı.

Galatasaray'ın yeni yöneticisi Marco Pezzaiuoli paylaştı! "Evim"

Sarı-kırmızılılar, daha önce de Alman antrenör Moritz Volz'u teknik ekibe dahil etmişti.

Galatasaray'ın yeni yöneticisi Marco Pezzaiuoli paylaştı! "Evim"

PEZZAIUOLI KİMDİR?
Pezzaiuoli, 1968'de Almanya Mannheim'de doğdu.

Galatasaray'ın yeni yöneticisi Marco Pezzaiuoli paylaştı! "Evim"

Tecrübeli isim, birçok takımda teknik direktörlük ve antrenörlük yaptı.

Galatasaray'ın yeni yöneticisi Marco Pezzaiuoli paylaştı! "Evim"

Almanya Milli Takımı ve Frankfurt'ta üst düzeyde altyapı çalışmaları yürüttü.

Galatasaray'ın yeni yöneticisi Marco Pezzaiuoli paylaştı! "Evim"

Alman antrenör, Ralf Rangnick'in yardımcılığını yaptı.

Galatasaray'ın yeni yöneticisi Marco Pezzaiuoli paylaştı! "Evim"

Karlsruhe, Hoffenheim, Cerezo Osaka, Suwon Bluewings, GZ Evergrande, Bengaluru FC takımlarında çalıştı.

Galatasaray'ın yeni yöneticisi Marco Pezzaiuoli paylaştı! "Evim"

Teknik direktörlük yaptığı takımlarda çok başarılı olamasa da Almanya U15, U16, U17, U18 takımlarının yanı sıra Frankfurt altyapısındaki başarılarıyla dikkat çekti.

Galatasaray'ın yeni yöneticisi Marco Pezzaiuoli paylaştı! "Evim"

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