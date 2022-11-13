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Rayo Vallecano ve Villarreal Dünya Kupası arasında Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı oynayacak

Son dakika spor haberleri... İspanyol ekipleri Rayo Vallecano ve Villarreal, Dünya Kupası için verilen arada Fenerbahçe ve Galatasaray'la İstanbul'da hazırlık maçı oynayacağı ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 15:04 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 15:22
Rayo Vallecano ve Villarreal Dünya Kupası arasında Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı oynayacak

İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ve Villarreal Dünya Kupası arasında Fenerbahçe ve Galatasaray ile İstanbul'da hazırlık maçı yapacak. Buna göre Rayo Vallecano, 30 Kasım'da Fenerbahçe ile Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda, 3 Aralık'ta ise Galatasaray ile Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Villarreal ise 3 Aralık'ta Fenerbahçe'yle, 6 Aralık'ta ise Galatasaray'la hazırlık maçları oynayacağını açıkladı.

FALCAO GALATASARAY'A KARŞI

İspanyol ekibinde Galatasaray'ın eski yıldızı Radamel Falcao forma giyiyor. Rayo Vallecano, İspanya La Liga'da 14. hafta sonunda 22 puanla 8. sırada yer alıyor.

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