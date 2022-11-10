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Kupanın önemi

Galatasaray geçmiş şampiyonluklara uzanırken as takımında yer almayan futbolcularını Türkiye Kupası'nda oynatarak onları kazanıyordu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Kupanın önemi

Yasin Öztekin ilk akla gelen örnek. Yasin, kupada kendini bulduktan sonra kazanılan şampiyonlukta büyük rol sahibi olmuştu. Aslan bu sezon da Berkan, Metehan, Seferovic hatta Milot Rashica gibi isimleri Türkiye Kupası'nda oynatarak maç ritimlerini bulmalarını sağlıyor.


METEHAN BEĞENİLDİ
Ofspor ile oynanan kupa maçında Okan Buruk'un 11'e koyduğu Metecan Baltacı performansıyla kalitesini ortaya koydu. 20 yaşındaki savunmacı rahatlıkla stoper rotasyonuna dahil olabileceğini kanıtladı.


TOP HIRSIZI BOEY
Boey sezonun en büyük çıkış yapan isimlerinin başında geliyor. Sezon başında takımda istenmeyen ve kampa götürülmeyen genç futbolcu, Leo Dubois'nın sakatlığı sonrasında ekibe katılmıştı. Sezonun yıldızı oldu. Bu sezon hücum bölgesinde en fazla (12) top kapan savunma oyuncusu konumunda.

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