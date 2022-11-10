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GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un Başakşehir planı netlik kazandı! Derbi detayı

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu müsabaka önce sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un planları netlik kazanmaya başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un Başakşehir planı netlik kazandı! Derbi detayı

Sarı-kırmızılılarda yıldız isimler Ofspor maçında yorgunluk ve sakatlık düşünülerek riske edilmemişti.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un Başakşehir planı netlik kazandı! Derbi detayı

Dinlendirilen futbolcular Medipol Başakşehir deplasmanında sahada olacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un Başakşehir planı netlik kazandı! Derbi detayı

Teknik direktör Okan Buruk, zorlu maça 3 gün kala kadrosunu belirledi.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un Başakşehir planı netlik kazandı! Derbi detayı

49 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'ı üstün bir oyunla 2-1 yenen takımında değişikliğine gitmeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un Başakşehir planı netlik kazandı! Derbi detayı

Buruk, derbi 11'ini Başakşehir'e karşı sahaya sürecek.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un Başakşehir planı netlik kazandı! Derbi detayı

KEREM AKTÜRKOĞLU YİNE KULÜBEDE OLACAK

Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılılar 4-2-3-1 sistemiyle mücadele edecek.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un Başakşehir planı netlik kazandı! Derbi detayı

İleri uçtaki İcardi'yi 10 numara pozisyonundaki Mertens destekleyecek.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un Başakşehir planı netlik kazandı! Derbi detayı

Teknik direktör Okan Buruk'un kulübeden ilk hamlesi Kerem Aktürkoğlu olacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un Başakşehir planı netlik kazandı! Derbi detayı

Midtsjö, Berkan ve Gomis de maçın gidişatına göre şans bulmaları bekleniyor.

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