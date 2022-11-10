GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un Başakşehir planı netlik kazandı! Derbi detayı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka öncesi Okan Buruk'un planları netleşmeye başladı.
Salı akşamı Ziraat Türkiye Kupası'nda mesai veren Galatasaray'da as oyuncuların hepsi dinlendirildi.
Sarı-kırmızılılarda yıldız isimler Ofspor maçında yorgunluk ve sakatlık düşünülerek riske edilmemişti.
Dinlendirilen futbolcular Medipol Başakşehir deplasmanında sahada olacak.
Teknik direktör Okan Buruk, zorlu maça 3 gün kala kadrosunu belirledi.
49 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'ı üstün bir oyunla 2-1 yenen takımında değişikliğine gitmeyecek.
Buruk, derbi 11'ini Başakşehir'e karşı sahaya sürecek.
KEREM AKTÜRKOĞLU YİNE KULÜBEDE OLACAK
Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılılar 4-2-3-1 sistemiyle mücadele edecek.
Muslera'nın önünde Sacha Boey-Nelsson-Abdülkerim-Emre Taşdemir dörtlüsü görev yapacak.
Takımda orta sahada Torreira- Oliveira ikilisi olacak.
Barış Alper Yılmaz ve Rashica yine kanat değişerek oynayacak.
İleri uçtaki İcardi'yi 10 numara pozisyonundaki Mertens destekleyecek.
Teknik direktör Okan Buruk'un kulübeden ilk hamlesi Kerem Aktürkoğlu olacak.