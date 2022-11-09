GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Ofspor maçını değerlendirdi!

LEVENT TÜZEMEN - ICARDI SAHADA OLSAYDI...
Galatasaray Ofspor'a karşı kağıt üzerinde favoriydi ama sahada dirençli bir Ofspor'la karşılaştı. Oyun ve pozisyon üstünlüğü Galatasaray'daydı ama bir ara maç Gomis ile Ofspor savunması arasında geçti.
LEVENT TÜZEMEN - ICARDI SAHADA OLSAYDI...
Galatasaray Ofspor'a karşı kağıt üzerinde favoriydi ama sahada dirençli bir Ofspor'la karşılaştı. Oyun ve pozisyon üstünlüğü Galatasaray'daydı ama bir ara maç Gomis ile Ofspor savunması arasında geçti.
Gomis kendisinin bile şaşıracağı kolay golleri beceriksiz vuruşları nedeniyle atamadı. Seferovic, attığı golde klas bir vuruş yaptı ama kanattan topu getiren Dubois'nın ortası da mükemmeldi.
Ligde düşme potasında olan Ofspor'un ortaya koyduğu futbol, direnç ve mücadele şampiyonluğa oynayan takım havasındaydı. Ofspor bu futbolu her maçta oynasa asla küme düşmez.
Galatasaraylı futbolcular oyunun büyük bir bölümünü rakip ceza sahasında geçirdi. Özellikle Midtsjö sahanın her yerine ayak basarken Berkan ısrarla özlediği golü atmayı denedi ve sonunda sol ayağıyla mükemmel bir gol atarak Galatasaray'a tur kapısını açtı.
Yunus'taki durgunluğa şaşırdım. Formasını kaybettikten sonra zihinsel olarak dağılmış, oyuna kendini veremedi.
O bildiğimiz hızlı, defansı yıpratan Yunus özelliklerinden çok uzaktı. Bu yarışta Okan hocanın her oyuncuya ihtiyacı var. Yunus'u Okan hoca mental olarak hazırlamalı ve terk edilmişlik havasından kurtarmalı.
Tribünde eşi Wanda Nara ile oturan Icardi eğer sahada olsaydı, herhalde tarihe geçecek gollere imza atardı. Çünkü Icardi'nin çabukluğunu, vuruş tekniğini maalesef Gomis sergileyemedi
Okan hocanın savunmada görev verdiği Metehan'ı çok beğendim. Sakin oynuyor, ayağına gelen topları basit kullanıyor, rakiple girdiği pozisyonlarda asla panik yapmıyor, üstelik tekniği de mükemmel.
SERKAN KORKMAZ - OF!
Maçın ilk yarısı bittiğinde Ofspor'un kaleyi tutan tek şutu vardı (ama of o ne şuttu yahu!).
Miraç Türkyılmaz, soyadının hakkını vererek (Bkz. Kubilay Türkyılmaz) muhteşem bir gole imza attı.
İlk yarının geri kalanı Gomis ile Of kalecisi Mithat arasında geçti. Seferovic bir kere sahneye çıkıp skoru beraberliğe getirmeyi başardı.
Anahtar paslar Mata yerine Berkan'dan, şutlarsa gününde olmayan Gomis'ten geldikçe, Galatasaray adına rahat geçmesi beklenen maç beklenmedik ölçüde büyük bir heyecana sahip oldu.
Kariyerindeki çıkışı ZTK'ya borçlu olan Yunus hayli tutuk hatta küskün gibiydi.
Futbolda böyle garip olduğu kadar bedeli de ağır olan maçlar var. Bir müsabakada her detay, her santim, çok önemli.
Dün akşam Galatasaray için kaçırdığı goller nedeniyle kabusa dönebilirdi. Alkışlarım, büyük mücadele ortaya koyan Ofspor'a…