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Özel görev

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin analizini kurmayları ile birlikte gerçekleştirdi. Kartal'ın en zayıf bölgesi olarak sol kanadını gören genç çalıştırıcı, buraya son haftaların formda ismi Milot Rashica'yı sürecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Özel görev
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin analizini kurmayları ile birlikte gerçekleştirdi. Kartal'ın en zayıf bölgesi olarak sol kanadını gören genç çalıştırıcı, buraya son haftaların formda ismi Milot Rashica'yı sürecek. Kosovalı yıldızın rakip için tehdit olacağını düşünen Buruk böylece bir taşla iki kuş vuracak. Buruk, Rashica tehdidi yüzünden Beşiktaş sol beki Masuaku'nun her zamanki çıkışlarını yapamayacağını düşünüyor. Aynı zamanda bu oyuncunun maç içinde dikkat kaybı yaşadığını belirterek onun arkasına koşular atılacak. Buradaki boşluktan faydalanacak.
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