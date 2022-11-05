Mauro Icardi çok hırslı

Cimbom'a büyük umutlarla gelen ancak özel yaşamındaki çalkanltılar sebebiyle kendini sahaya veremeyen Mauro Icardi zorlu günleri geride bıraktı. Alanyaspor maçında 1 gol, 1 asistle oynayan, Karagümrük karşılaşmasını ise boş geçen Arjantinli yıldız, Türkiye'de çıkacağı ilk derbi öncesi heyecanlı.
Cimbom'a büyük umutlarla gelen ancak özel yaşamındaki çalkanltılar sebebiyle kendini sahaya veremeyen Mauro Icardi zorlu günleri geride bıraktı. Alanyaspor maçında 1 gol, 1 asistle oynayan, Karagümrük karşılaşmasını ise boş geçen Arjantinli yıldız, Türkiye'de çıkacağı ilk derbi öncesi heyecanlı. İdman sonrası şut çalışması yaptı.