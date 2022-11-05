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Mauro Icardi çok hırslı

Cimbom'a büyük umutlarla gelen ancak özel yaşamındaki çalkanltılar sebebiyle kendini sahaya veremeyen Mauro Icardi zorlu günleri geride bıraktı. Alanyaspor maçında 1 gol, 1 asistle oynayan, Karagümrük karşılaşmasını ise boş geçen Arjantinli yıldız, Türkiye'de çıkacağı ilk derbi öncesi heyecanlı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Mauro Icardi çok hırslı
Cimbom'a büyük umutlarla gelen ancak özel yaşamındaki çalkanltılar sebebiyle kendini sahaya veremeyen Mauro Icardi zorlu günleri geride bıraktı. Alanyaspor maçında 1 gol, 1 asistle oynayan, Karagümrük karşılaşmasını ise boş geçen Arjantinli yıldız, Türkiye'de çıkacağı ilk derbi öncesi heyecanlı. İdman sonrası şut çalışması yaptı.
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