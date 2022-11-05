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Galatasaray taraftarından Jorge Jesus'a: Sıra sende!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş işe karşılaştı ve mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Dev derbiyi yerinde izleyenlerin arasında Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus da vardı. Portekizli teknik adam stattan ayrılırken Galatasaray taraftarları ile karşılaştı. Bir taraftar, aracına binen Jesus'a 'sıra sende' diyerek seslendi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 23:20
Galatasaray taraftarından Jorge Jesus'a: Sıra sende!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş işe karşılaştı ve mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Dev derbiyi yerinde izleyenlerin arasında Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus da vardı. Portekizli teknik adam stattan ayrılırken Galatasaray taraftarları ile karşılaştı.

Bir taraftar, aracına binen Jesus'a 'sıra sende' diyerek seslendi.

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