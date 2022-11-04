Tofaş maçı 19’da

Galatasaray Nef, ligin 6. haftasında Tofaş ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maç BeIN Sports Haber'den canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Nef, Tofaş karşısında çıkış yapmak istiyor.
GalatasarayNef, ligin 6. haftasında Tofaş ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maç BeIN Sports Haber'den canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Nef, Tofaş karşısında çıkış yapmak istiyor.