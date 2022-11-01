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Galatasaray Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak olan sarı kırmızılılar hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 14:53
Galatasaray Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında derbi maçta cumartesi günü saat 20.00'de sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı. Daha sonra 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışması yapan oyuncular, savunma hücum çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Öte yandan Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş takımdan ayrı bireysel çalışmalarına başladı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.

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