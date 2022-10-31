Haberler Galatasaray ultrAslan’dan Beşiktaş çağrısı

ultrAslan’dan Beşiktaş çağrısı

Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, derbilerde seyirci yasağının kaldırılması için harekete geçti. Sosyal medyadan bir açıklama yayınlayan sarı-kırmızılılar, "Beşiktaş maçında, rakip taraftarının stadımıza bekliyoruz ve yönetimimizden bu konuda gerekli mercilere talepte bulunmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
ultrAslan’dan Beşiktaş çağrısı

Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, derbilerde seyirci yasağının kaldırılması için harekete geçti. Sosyal medyadan bir açıklama yayınlayan sarı-kırmızılılar, "Beşiktaş maçında, rakip taraftarının stadımıza bekliyoruz ve yönetimimizden bu konuda gerekli mercilere talepte bulunmasını istiyoruz" ifadesini kullandı. Açıklamada ayrıca, "Taraftarların en doğal hakkı olan deplasmanların elimizden alındığı bu anlamsız kararın kaldırılması için mücadelemiz her zaman kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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