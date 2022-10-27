Erman Toroğlu şoke eden gerçeği açıkladı! "VAR ile orta hakem küs"

Ama size şunu söyleyeyim; insanları aldattığınızı sanıyorsunuz. Yahu kardeşim VAR hakemi ile maçı idare edenlerden bazılarının küs olduğunu biliyorum. İki küs adam birbirine nasıl yardımcı olur bu bir... İki; maçlarda Murat Ilgaz'ın VAR hakemlerine 'Çok fazla VAR'a hakem çağırıyorsunuz, yüzde yüz olmadan çağırmayın' diye bir talimatı var. Bu kesin bilgi. O zaman ne oluyor, VAR hakemi iyi para alıyor.



