Haberler Galatasaray İnan Kıraç: Sadece tahmin

İnan Kıraç: Sadece tahmin

İnan Kıraç, “F.Bahçe şampiyon olacak” sözünün yanlış anlaşıldığını söyledi. “F.Bahçe’nin performansına göre bir tahmindi sadece” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
İnan Kıraç: Sadece tahmin

Sarı-kırmızılı camianın önemli isimlerinden İnan Kıraç daha önce yaptığı "Ali Başkan küçüğümüz olduğu için önünü açtılar. Fenerbahçe şampiyon olacak." sözünün yanlış anlaşıldığını belirtti. İnan Kıraç, Beyaz TV'ye açıklamasında "Bu sene tahminim Fenerbahçe şampiyon olacak demek. Bu sadece kişisel tahminim. Bana sorulan soru ve benim de tahminim. Galatasaraylıyım, inşallah Galatasaray da bu yarışa katılır. Arzum bu. Fenerbahçe çok iyi, farklı bir takım. Çok gol atabiliyor. Spor seyircisi olarak bu bir değerlendirme. F.Bahçe bu sene hiç kötü oynamıyor ve çok iyi takım Bu değerlendirmeleri yaparak söylediğim bir laf" dedi.

'ALİ BEY'İ İŞİN İÇİNE KATMADIM'
Ali Koç'la ilgili de konuşan İnan Kıraç "Ali Bey hem çok yakınım, hem de çok sevdiğim bir insan. Ali Bey'i işin içine katmadım. Kendi görüşüm hakikaten de bu. Fenerbahçe'nin maçlarını izledim ve yeni gelen çocukların oynayışından, bunu böyle görüyorum" değerlendirmesini yaptı.

DİĞER
Ünlü sunucu Esra Erol, Elif’in çocukları için verdiği mücadeleye kayıtsız kalmadı! Esra Erol Elif’in yüzünü güldürdü!
İslamofobi ABD'den yayılıyor! İslam'a nefret fonu!
Avcı'dan motivasyon konuşması! İşte o sözler
Jesus onay verdi! Arjantinli yıldız geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk işbaşında! "Hakemleri de yeneceğiz"
Dikkat çeken detay! Geçen sezona göre...
İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler (26 Ekim 2022)
Altında anlık son durum (26 Ekim 2022)
📺 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 6. BÖLÜM İZLE
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hataysporlu futbolcu Falette'e 2 maç men! Hataysporlu futbolcu Falette'e 2 maç men! 00:22
Hataysporlu futbolcu Falette'e 2 maç men! Hataysporlu futbolcu Falette'e 2 maç men! 00:22
Zidane yeniden takım çalıştıracak! Zidane yeniden takım çalıştıracak! 00:18
Fırtına'da Kızılyıldız maçı hazırlıkları sürüyor Fırtına'da Kızılyıldız maçı hazırlıkları sürüyor 00:18
Sumudica'dan çarpıcı sözler! "Türkiye'ye dönmek..." Sumudica'dan çarpıcı sözler! "Türkiye'ye dönmek..." 00:17
Weghorst Belhanda'yı geride bıraktı! Rekor... Weghorst Belhanda'yı geride bıraktı! Rekor... 00:17
Daha Eski
Celtic ile Shakhtar Donetsk yenişemedi! Celtic ile Shakhtar Donetsk yenişemedi! 00:10
Celtic ile Shakhtar Donetsk yenişemedi! Celtic ile Shakhtar Donetsk yenişemedi! 00:09
Milan deplasmanda dört dörlük! Milan deplasmanda dört dörlük! 00:06
Dortmund ve M. City el ele son 16'ya! Dortmund ve M. City el ele son 16'ya! 00:05
Gol düellosunda kazanan Leipzig! Gol düellosunda kazanan Leipzig! 00:05
Juventus Devler Ligi'ne veda etti! Juventus Devler Ligi'ne veda etti! 00:01