İnan Kıraç: Sadece tahmin

Sarı-kırmızılı camianın önemli isimlerinden İnan Kıraç daha önce yaptığı "Ali Başkan küçüğümüz olduğu için önünü açtılar. Fenerbahçe şampiyon olacak." sözünün yanlış anlaşıldığını belirtti. İnan Kıraç, Beyaz TV'ye açıklamasında "Bu sene tahminim Fenerbahçe şampiyon olacak demek. Bu sadece kişisel tahminim. Bana sorulan soru ve benim de tahminim. Galatasaraylıyım, inşallah Galatasaray da bu yarışa katılır. Arzum bu. Fenerbahçe çok iyi, farklı bir takım. Çok gol atabiliyor. Spor seyircisi olarak bu bir değerlendirme. F.Bahçe bu sene hiç kötü oynamıyor ve çok iyi takım Bu değerlendirmeleri yaparak söylediğim bir laf" dedi.



'ALİ BEY'İ İŞİN İÇİNE KATMADIM'

Ali Koç'la ilgili de konuşan İnan Kıraç "Ali Bey hem çok yakınım, hem de çok sevdiğim bir insan. Ali Bey'i işin içine katmadım. Kendi görüşüm hakikaten de bu. Fenerbahçe'nin maçlarını izledim ve yeni gelen çocukların oynayışından, bunu böyle görüyorum" değerlendirmesini yaptı.