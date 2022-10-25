SON DAKİKA - Galatasaray'da 3 isim PFDK'da!

Galatasaray'da 3 isim PFDK'ya sevk edildi. Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılarda futbolcu Abdülkerim Bardakcı direkt gördüğü kırmızı kart sonrası 'kural dışı hareket' nedeniyle sevk edildi.



Teknik direktör Okan Buruk ve başkan vekili Erden Timur, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalar sonrası 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Öte yandan Galatasaray Kulübü de 'çirkin ve kötü tezahürat', 'saha olayları' ve 'kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalar suretiyle 'sportmenliğe aykırı hareketler' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

İşte açıklamalar:



"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 23.10.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, 23.10.2022 ve 24.10.2022 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketler" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ERDEN TİMUR'un 24.10.2022 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve 23.10.2022 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı açıklamasında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ABDÜLKERİM BARDAKCI'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 24.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."