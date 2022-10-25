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SÜPER LİG HABERLERİ | PFDK'dan Galatasaray kararı!

Son dakika haberleri... Profesyonel Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) Galatasaray'a ceza geldi. Yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların, "Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 16:55 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 16:56
SÜPER LİG HABERLERİ | PFDK'dan Galatasaray kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ihtar cezası alırken; Hataysporlu Falette ise 2 maçtan men cezası aldı. PFDK ayrıca, Galatasaray'a ise 56 bin TL para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü antrenörü VOLKAN DEMİREL'in, 19.10.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-DÜZCE CAM DÜZCESPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü sporcusu SIMON AUGUSTIN FALETTE'nin, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş.'nin, 19.10.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GMG KASTAMONUSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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