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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Anıtkabir'e ziyaret

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve beraberindeki heyet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, Galatasaray camiası olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda en güçlü şekilde yürüyeceklerini ifade etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 17:47
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Anıtkabir'e ziyaret

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ziyarette yönetim kurulu üyeleri ile Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (1905 AGS) yöneticileri ve taraftarlar eşlik etti. Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılı heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Başkan Dursun Özbek, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, Galatasaray camiası olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda en güçlü şekilde yürüyeceklerini ifade ederek, "Bugünkü ziyaretimizin sebeplerinden bir tanesi de önümüzdeki sene Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı kutlanacak. Bu 100'üncü yıla giderken yıl boyunca bazı etkinliklerimiz olacak. Bu etkinlikler bugün başlamış oldu. Taraflarımız, yönetim kurulu ve sporcularımız da buradaydı. Ata'mızın huzurunda güzel bir ziyaret oldu. Onun izinde olduğumuzu, onun devrimlerine her zaman sahip çıkacağımızı kendisinin huzurunda deftere yazdım. Cumhuriyetimizin 99'uncu yılı kutlu olsun" dedi.

Özbek, düzenledikleri ziyarette Galatasaray'ın kulübüyle ve taraftarlarıyla bir bütün olduğunu çok güzel bir şekilde gösterdiklerini sözlerine ekledi.

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