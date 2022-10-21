Gomis Sneijder'i geçti! Sırada o var

Galatasaray, 3 sezondur uzak kaldığı şampiyonluğa bu yıl kavuşmak istiyor.
Galatasaray, 3 sezondur uzak kaldığı şampiyonluğa bu yıl kavuşmak istiyor.
Sarı kırmızılılar, Okan Buruk ile başladığı sezonda istediği ivmeyi yakalayamadı.
Aslan, 10 hafta sonunda maç eksiği ile 17 puanda ve 7. sırada kaldı.
Geçtiğimiz sezonu 13. sırada noktalayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turdan katıldı.
Sarı kırmızılılar Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla saf dışı bıraktı.
Ligde 4 golle Galatasaray'ın en golcü ismi olan Gomis, Kastamonuspor'u da boş geçmedi.
SNEIJDER'İ GEÇTİ!
Kastamonuspor maçına 1 gol, 2 asistle damgasını vuran Gomis, sarı-kırmızılı formayla 46 gole ulaşarak Sneijder'i yakaladı.
En çok gol atan yabancılar listesinde Hagi 71 golle zirvede.
Gomis'in hedefi 60 gollü Baros'u geçerek 2. olmak.