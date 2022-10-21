Haberler Galatasaray Gomis Sneijder'i geçti! Sırada o var

Gomis Sneijder'i geçti! Sırada o var

Süper Lig'de Galatasaray forması ile ikinci dönemini geçiren Bafetimbi Gomis, sarı kırmızılıların en golcü futbolcusu konumunda. Yıldız isim, Galatasaray'da tarihe geçmek için kolları sıvadı. İşte o detay ve kalan gol sayısı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 11:11
Gomis Sneijder'i geçti!

Galatasaray, 3 sezondur uzak kaldığı şampiyonluğa bu yıl kavuşmak istiyor.

Gomis Sneijder'i geçti!

Sarı kırmızılılar, Okan Buruk ile başladığı sezonda istediği ivmeyi yakalayamadı.

Gomis Sneijder'i geçti!

Aslan, 10 hafta sonunda maç eksiği ile 17 puanda ve 7. sırada kaldı.

Gomis Sneijder'i geçti!

Geçtiğimiz sezonu 13. sırada noktalayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turdan katıldı.

Gomis Sneijder'i geçti!

Sarı kırmızılılar Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla saf dışı bıraktı.

Gomis Sneijder'i geçti!

Ligde 4 golle Galatasaray'ın en golcü ismi olan Gomis, Kastamonuspor'u da boş geçmedi.

Gomis Sneijder'i geçti!

SNEIJDER'İ GEÇTİ!

Kastamonuspor maçına 1 gol, 2 asistle damgasını vuran Gomis, sarı-kırmızılı formayla 46 gole ulaşarak Sneijder'i yakaladı.

Gomis Sneijder'i geçti!

En çok gol atan yabancılar listesinde Hagi 71 golle zirvede.

Gomis Sneijder'i geçti!

Gomis'in hedefi 60 gollü Baros'u geçerek 2. olmak.

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