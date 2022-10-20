Hamza Akman: Hayalim gerçek oldu

Galatasaray'ın genç yıldızı Hamza Akman, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti. 18 yaşındaki futbolcu "8 yaşından beri Galatasaray'da oynuyorum. İlk golümü attım. Bu en büyük hayalimdi. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ıngenç yıldızı Hamza Akman, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti. 18 yaşındaki futbolcu "8 yaşından beri Galatasaray'da oynuyorum. İlk golümü attım. Bu en büyük hayalimdi. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Babası Ayhan Akman da oğlu gol atınca tribünde duygusal anlar yaşadı. Ayhan Akman da futbolculuk döneminde ilk golünü iç sahada atmıştı. Dün de oğlunun gol sevincine ortak oldu.