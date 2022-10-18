Galatasaray'dan Riva çıkarması! TFF ile görüşme...

10. haftası geride kalan Süper Lig'de Galatasaray Kulübü'nün VAR tepkisi devam ediyor. Resmi internet sitesinden paylaşımlarda bulunan sarı-kırmızılılar, 'adalet' vurgusu yapmıştı.



VAR kararlarınından memnun olmayan Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu ve sorumluların futboldan uzaklaştırılması gerektiğini ifade etti.

Resmi hesaptan tepki gösteren sarı-kırmızılılardan bir hamle daha geldi.



RİVA'YA ÇIKARMA!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere TFF'nin Riva'daki merkezine gitti.

Galatasaray'da iki idarecinin, TFF Başkanı Büyükekşi ile bu konuyu ve hakem hatalarını masaya yatırması bekleniyor.