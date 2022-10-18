Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Riva çıkarması! TFF ile görüşme...

Galatasaray'dan Riva çıkarması! TFF ile görüşme...

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere TFF'nin Riva'daki merkezine gitti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 18:45 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 18:47
Galatasaray'dan Riva çıkarması! TFF ile görüşme...

10. haftası geride kalan Süper Lig'de Galatasaray Kulübü'nün VAR tepkisi devam ediyor. Resmi internet sitesinden paylaşımlarda bulunan sarı-kırmızılılar, 'adalet' vurgusu yapmıştı.

VAR kararlarınından memnun olmayan Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu ve sorumluların futboldan uzaklaştırılması gerektiğini ifade etti.

Resmi hesaptan tepki gösteren sarı-kırmızılılardan bir hamle daha geldi.

RİVA'YA ÇIKARMA!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere TFF'nin Riva'daki merkezine gitti.

Galatasaray'da iki idarecinin, TFF Başkanı Büyükekşi ile bu konuyu ve hakem hatalarını masaya yatırması bekleniyor.

DİĞER
Çocukluk travmasını anlattı! Ebru Şancı Öztürk’ten o eleştirilere olay yanıt!
Turistler Bodrum'da 'sarı yaz'ın keyfini çıkardı
G.Saray'dan F.Bahçe'ye göndermeli paylaşım!
F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan F.Bahçe'ye göndermeli paylaşım!
Wanda Nara'dan Icardi hakkında çarpıcı sözler!
Memurlara müjde! 2023 Memur mesai ücreti...
UEK EKRANI | Uzaktan Eğitim Kapısı
İzmir'de deprem mi oldu?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den G.Saray'a sert sözler! Ustalaşmış durumda... F.Bahçe'den G.Saray'a sert sözler! Ustalaşmış durumda... 18:36
Hakim karşısına çıktı! Neymar'dan o suçlamalara cevap Hakim karşısına çıktı! Neymar'dan o suçlamalara cevap 18:09
G.Saray'dan F.Bahçe'ye göndermeli paylaşım! G.Saray'dan F.Bahçe'ye göndermeli paylaşım! 17:53
F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt! F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt! 17:17
Manisa FK penaltılarda turladı Manisa FK penaltılarda turladı 17:11
Trabzonspor derbinin hikayesini paylaştı! Trabzonspor derbinin hikayesini paylaştı! 17:11
Daha Eski
Altay'a kupada şok! Altay'a kupada şok! 17:03
Wanda Nara'dan Icardi hakkında çarpıcı sözler! Wanda Nara'dan Icardi hakkında çarpıcı sözler! 17:01
Çaykur Rizespor rahat turladı! Çaykur Rizespor rahat turladı! 16:51
Villarreal Türkiye'ye geliyor! İstanbul'un iki deviyle... Villarreal Türkiye'ye geliyor! İstanbul'un iki deviyle... 16:37
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman? 16:35
F.Bahçe'den müthiş istatistik! 103 gollü sezonda bile... F.Bahçe'den müthiş istatistik! 103 gollü sezonda bile... 16:16