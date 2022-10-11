Uzman nakli

Okan Buruk ekibine 35 yaşındaki Sargon Duran'ı kattı. Avusturyalı çalıştırıcı, dün sarı-kırmızılı takımla ilk idmanına çıktı. 35 yaşındaki teknik adam, Buruk'un ekibinde duran toplardan sorumlu olacak. Genç antrenör; korner, frikik ve taç atışları konusunda destek sağlayacak. Bu sezon sadece 9 gol atabilen sarı-kırmızılı takım duran toplar konusunda sıkıntı yaşadı.

YILDIZLAR COŞACAK

Orta sahada Oliveira, Mata, Midtsjö ve Mertens gibi usta ayaklara sahip olan sarı-kırmızılı takım, Avusturyalı hocayla birlikte duran toplarda etkili olmaya çalışacak. Sargon Duran, kariyerinde Austria Wien, Wiener Neustadter, Admira Wacker ve Sandhausen'da yardımcı antrenör olarak çalıştı. Genç antrenör son olarak Wiener Neustadter'de teknik direktör olarak görev yapıyordu.