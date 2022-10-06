Boey de imzalıyor

VictorNelsson'un sözleşmesine 300 bin euro zam yapan Galatasaray iç transferde ikinci imzayı Sacha Boey'ye attırmak üzere... 1.1 milyon euro bonservis karşılığında Galatasaray'a gelen Boey, 480 bin euro yıllık ücreti ile takımın en düşük maliyetli ismi konumunda... Bir ay önce Boey ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılı kulüp, bu sezon başarılı futboluyla dikkat çeken oyuncunun ücretini 1 milyon euro'ya çıkartacak. Sacha Boey'yi ara zam yaparak performansını ödüllendirecek yönetim, 2000 doğumlu oyuncudan önemli gelir hedefliyor.