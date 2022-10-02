Sinan Engin'den Icardi'ye Wanda Nara tavsiyesi!

Galatasaray'da Adana Demirspor maçında Icardi'nin forma giymemesi taraftarlar tarafından büyük hayal kırıklığı olarak karşılandı. Hafif sakatlığı sebebiyle maçta oynamak istemeyen Icardi'nin moralinin neden bozuk olduğu ortaya çıktı.

Arjantinli bir gazetecinin haberine göre; Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi birlikte yaşadıkları eve almadığı iddia edildi. Bu haber üzerine ünlü yorumcu Sinan Engin sinirlenerek Icardi'ye öğüt verdi.

"BOŞAN KARDEŞİM"

Sinan Engin: Icardi, güzel kardeşim. Wanda Nara seni evine almıyorsa boşan kardeşim. Koskoca Galatasaray camiası seni bekliyor. Eğer eşin Türkiye'ye gelmek istemiyorsa ve sen ikna etmek için gittiğinde seni eve almıyorsa boşan kardeşim o zaman. Icardi sakatlığını bahane ederek bilerek oynamadı!