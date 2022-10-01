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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Adana Demirspor maçı öncesi konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, "Önce Konyaspor, bugün Adana Demirspor. Ligimizi bazen küçük görüyoruz ama ligimizde güzel şeyler oluyor." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 19:50 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 19:54
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Adana Demirspor maçı öncesi konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, "Öncelikle Galatasaray'ın kuruluşunun 117. yılı. Ali Sami Yen ve arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Kulübümüz için nice şampiyonlukların olduğu yıllar diliyorum. Önce Konyaspor, bugün Adana Demirspor. Ligimizi bazen küçük görüyoruz ama ligimizde güzel şeyler oluyor. Güzel bir lig olacak, görünen bu. Biz de oyun ve skor olarak olmak istiyoruz. Zorlu bir deplasman ama kazanmak istiyoruz. İnşallah sakatlık olmadan, güzel bir maç olur." dedi.

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