Gündemi sarsan iddia! O menajer açıkladı

Galatasaray'ın sansasyonel transferi Mauro Icardi'nin maaşı yeniden gündeme getirildi.
Galatasaray'ın sansasyonel transferi Mauro Icardi'nin maaşı yeniden gündeme getirildi.
Oyuncunun sözleşme detayları bildirimi konusunda PSG ile karşı karşıya gelmişti.
Galatasaray'ın, Mauro Icardi'ye ödediği maaşla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
"GALATASARAY MAURO ICARDI'YE 4 MİLYON EURO ÖDÜYOR"
Menajer Giovanni Becali, Galatasaray'ın Mauro Icardi'ye 4 milyon euro ödediğini belirtti.
Cicaldau ve Morutan'ın menajerliğini yapan Becali, oyuncularıyla ilgili yaptığı açıklama sırasında şunları söyledi;
"Galatasaray normalde 6-7 milyon euro karşılığında oyuncu almıyor.
Bir oyuncu alıyorlar ve ona 4 milyon euro maaş veriyorlar.
Tıpkı Icardi örneğinde olduğu gibi" ifadelerini kullanması dikkat çekti.
PSG O PAYLAŞIMDAN RAHATSIZ OLMUŞTU
Hatırlanacağı üzere Galatasaray, Mauro Icardi transferinin bildiriminde;
Oyuncunun maaşının 6,750 milyon euro olduğunu ve bu rakamın 750 bin euroluk kısmının kendileri tarafından karşılanacağını belirtmişti.
Daha sonra bu paylaşım PSG kanadını rahatsız etmiş ve Fransız devi konuyu Galatasaray'a aktarmıştı.
Akşam'ın haberine göre Sarı-Kırmızılılar da bu gelişme sonrası Mauro Icardi paylaşımını kaldırmıştı.