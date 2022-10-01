Haberler Galatasaray Gündemi sarsan iddia! O menajer açıkladı

Gündemi sarsan iddia! O menajer açıkladı

Galatasaray'ın dünyaca ünlü transferi Mauro Icardi, gündemden düşmüyor. Eşiyle bir ayrılıp bir barışan Icardi'nin maaşı da tartışılmaya devam ediyor. Rumen menajer Becali, Icardi ile ilgili yaptığı açıklamada flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 09:23
Gündemi sarsan iddia! O menajer açıkladı

Galatasaray'ın sansasyonel transferi Mauro Icardi'nin maaşı yeniden gündeme getirildi.

Gündemi sarsan iddia! O menajer açıkladı

Oyuncunun sözleşme detayları bildirimi konusunda PSG ile karşı karşıya gelmişti.

Gündemi sarsan iddia! O menajer açıkladı

Galatasaray'ın, Mauro Icardi'ye ödediği maaşla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Gündemi sarsan iddia! O menajer açıkladı

"GALATASARAY MAURO ICARDI'YE 4 MİLYON EURO ÖDÜYOR"

Menajer Giovanni Becali, Galatasaray'ın Mauro Icardi'ye 4 milyon euro ödediğini belirtti.

Gündemi sarsan iddia! O menajer açıkladı

Cicaldau ve Morutan'ın menajerliğini yapan Becali, oyuncularıyla ilgili yaptığı açıklama sırasında şunları söyledi;

Gündemi sarsan iddia! O menajer açıkladı

"Galatasaray normalde 6-7 milyon euro karşılığında oyuncu almıyor.

Gündemi sarsan iddia! O menajer açıkladı

Bir oyuncu alıyorlar ve ona 4 milyon euro maaş veriyorlar.

Gündemi sarsan iddia! O menajer açıkladı

Tıpkı Icardi örneğinde olduğu gibi" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Gündemi sarsan iddia! O menajer açıkladı

PSG O PAYLAŞIMDAN RAHATSIZ OLMUŞTU

Hatırlanacağı üzere Galatasaray, Mauro Icardi transferinin bildiriminde;

Gündemi sarsan iddia! O menajer açıkladı

Oyuncunun maaşının 6,750 milyon euro olduğunu ve bu rakamın 750 bin euroluk kısmının kendileri tarafından karşılanacağını belirtmişti.

Gündemi sarsan iddia! O menajer açıkladı

Daha sonra bu paylaşım PSG kanadını rahatsız etmiş ve Fransız devi konuyu Galatasaray'a aktarmıştı.

Gündemi sarsan iddia! O menajer açıkladı

Akşam'ın haberine göre Sarı-Kırmızılılar da bu gelişme sonrası Mauro Icardi paylaşımını kaldırmıştı.

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