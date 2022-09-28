Haberler Galatasaray Suskunluğunu bozdu! Fatih Terim'den Galatasaray yorumu

Suskunluğunu bozdu! Fatih Terim'den Galatasaray yorumu

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, İstanbul'da katıldığı etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı ekibi yorumlayan Terim, "Biraz sabır gerek. Yeni bir takım oluşturuldu. Uyum zaman alır." ifadelerini kullandı. İşte Terim'in sözleri... (GS HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim: Sabır gerekiyor!

Galatasaray bu sezon geniş bir kadro kurarak yoluna devam ederken transferleri ile olduğu kadar aldığı sonuçlarla da taraftarlarını memnun etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim: Sabır gerekiyor!

Olaylı bir şekilde Galatasaray'dan ayrılan Terim'in görüşü merak edilirken en son Netflix belgeseliyle gündeme gelen tecrübeli çalıştırıcı, G.Saray ve gündemi uzaktan izlemeyi tercih ediyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim: Sabır gerekiyor!

LANSMANA KATILDI

Galatasaray'ın efsane ismi, Adana Lezzet Festivali İstanbul lansman kahvaltısında ortaya çıktı.
Öncelikle Corendon Alanyaspor ile ilgili olarak, "Sebebini bilmiyorum ama Alanyaspor bu sezon iyi değil."

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim: Sabır gerekiyor!

"Acil bir şeyler yapmalısınız" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim: Sabır gerekiyor!

Terim, ardından söz dönüp dolaşıp Galatasaray'a gelince daha fazla sessiz kalamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim: Sabır gerekiyor!

Fotomaç'ın Alanya yerel basınından derlediği habere göre tecrübeli teknik adam, "Biraz sabır gerek."

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim: Sabır gerekiyor!

"Yeni bir takım oluşturuldu."

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim: Sabır gerekiyor!

"Uyum zaman alır" yorumunu yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim: Sabır gerekiyor!

Bu kısa açıklama bile taraftarları oldukça memnun etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim: Sabır gerekiyor!

Fatih Terim son olarak Galatasaray'da Burak Elmas yönetimiyle çalışmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim: Sabır gerekiyor!

Tecrübeli isim Burak Elmas ile fikir ayrılıkları yaşamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim: Sabır gerekiyor!

Ve bu olay sonrasında Fatih Terim "Son imzam" paylaşımıyla Galatasaray'dan ayrıldığını duyurmuştu.

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