Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Adana Demirspor-Galatasaray yorumu!

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Adana Demirspor-Galatasaray yorumu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Adana Demirspor'la golsüz berabere kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, hakem Halil Umut Meler'i eleştirdi. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 10:11
GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Adana Demirspor-Galatasaray yorumu!

ÖMER ÜRÜNDÜL - KORAKOR MÜCADELE VAR GOL YOK

Zorluk derecesi yüksek, korakor temaslı bir maç izledik. İlk devre iki takım da oynamayı istiyordu. Gel-gitli bir mücadele oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Adana Demirspor-Galatasaray yorumu!

Zaman zaman tempo yükseldi. Bu yarıda Galatasaray'ın tehlikeli atakları daha çok Adana Demirspor'un geride prese karşı riskli pas yapmasından kaynaklanıyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Adana Demirspor-Galatasaray yorumu!

Adana Demir de 2-3 defa tehlikeli girişim yaptı. 2. yarıda ise ilk devrenin aksine bir mücadele izledik.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Adana Demirspor-Galatasaray yorumu!

Galatasaray oyunu ciddi biçimde domine etmeye başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Adana Demirspor-Galatasaray yorumu!

Rakip kaleyi sürekli tehdit ediyorlardı. Buna bir de Adana Demirspor'un 10 kişi kalması eklenince Galatasaray'ın gol iştahı daha da arttı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Adana Demirspor-Galatasaray yorumu!

Fakat bu defa karşılarına başka bir handikap çıktı. Riskli oynayıp geride her an önemli hatalar yapan Adana ekibi, 1 kişi eksildikten sonra uzun top oynayıp, geride kalabalık kalınca Galatasaray'ın pozisyon bulması zorlaşıyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Adana Demirspor-Galatasaray yorumu!

Buna rağmen iki kritik pozisyon oldu. Ama 10 kişiyken son dakikalarda gol de yiyebilirlerdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Adana Demirspor-Galatasaray yorumu!

Galatasaray'da 3 kişi çok iyi oynadı. Nelsson, Torreira ve Boey.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Adana Demirspor-Galatasaray yorumu!

Sacha Boey diğer maçlar kadar çok bindirme yapmasa da yine etkili denemeleri oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Adana Demirspor-Galatasaray yorumu!

Tabii ki büyük kaleci Muslera'yı da ilk yarıdaki müthiş kurtarışlarıyla da gözardı etmeyelim.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Adana Demirspor-Galatasaray yorumu!

Adana Demirspor'a gelince teknik direktör Montella bana göre önemli hatalar yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Adana Demirspor-Galatasaray yorumu!

Galatasaray'a karşı geriden o kadar riskli pas alışverişi büyük hataydı. Ayrıca kadrosunda 3 tane santrfor varken 60 dakika santrforsuz oynadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Adana Demirspor-Galatasaray yorumu!

Bir de Onyekuru gibi bir kozunu Boey etkisiz hale getirmişken hiç kanadını değiştirmeyi düşünmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Adana Demirspor-Galatasaray yorumu!

Adana iyi oynamadı ama yürekten mücadele etti. Bana göre takımın en iyisi uzun süredir yedek bekleyen stoper Semih Güler'di.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Adana Demirspor-Galatasaray yorumu!

Stambouli'nin ikinci sarı kartı Halil Umut Meler kalitesindeki bir hakeme hiç yakışmadı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu'ndan flaş kırmızı kart yorumu! Karar doğru mu?
Manga grubunun solisti Ferman Akgül tüm süreci anlattı: "Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda filmi ile daha çok sporcu yetişecek"
Aslan'ın eski yıldızından Kerem ve Yunus sözleri!
Baliç'ten derbi derbisi açıklaması! "Çok şey kaybeder"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nihat Kahveci'den çarpıcı Kerem sözleri! Neredesin?
Aslan'ın eski yıldızından Kerem ve Yunus sözleri!
2 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler
KPSS Lisans ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı?
2 Ekim Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sert eleştiri! "Hiç yakışmadı" Sert eleştiri! "Hiç yakışmadı" 10:10
Fenerbahçe'nin bilançosu belli oldu! Dev rakam... Fenerbahçe'nin bilançosu belli oldu! Dev rakam... 10:03
Aslan'ın eski yıldızından Kerem ve Yunus sözleri! Aslan'ın eski yıldızından Kerem ve Yunus sözleri! 09:16
Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı saat kaçta? 09:21
Nihat Kahveci'den çarpıcı Kerem sözleri! Neredesin? Nihat Kahveci'den çarpıcı Kerem sözleri! Neredesin? 09:29
Derbi saat kaçta? Derbi saat kaçta? 09:40
Daha Eski
Milan son dakikalarda kazandı! Milan son dakikalarda kazandı! 01:26
PSG 3 puana yıldızlarıyla ulaştı! PSG 3 puana yıldızlarıyla ulaştı! 01:26
Barcelona Lewandowski ile liderliğe yükseldi! Barcelona Lewandowski ile liderliğe yükseldi! 01:26
Endonezya'da futbol faciası! Yüzlerce kişi öldü Endonezya'da futbol faciası! Yüzlerce kişi öldü 07:40
Yıldız isme övgüler yağdırdı! "Galibiyette başrol oynadı" Yıldız isme övgüler yağdırdı! "Galibiyette başrol oynadı" 07:48
Olay yorum! "İlk 11 başlamamalı" Olay yorum! "İlk 11 başlamamalı" 08:24