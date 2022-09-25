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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı isyanı!

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı isyanı yaşanıyor. Yaşanan stoper sakatlıklarının ardından Cekn Özkaçar ve Ravil Tagir'in çağırılıp Abdülkerim Bardakcı'nın çağırılmaması taraftarları çileden çıkardı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 12:48
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı isyanı!

Galatasaray'ın sezon başında Fenerbahçe'nin elinden kaptığı Abdülkerim Bardakcı gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı isyanı!

Deneyimli savunmacının başarılı grafiğine rağmen milli takıma çağrılmaması Galatasaraylılar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı isyanı!

ABDÜLKERİM BARDAKCI ÖFKESİ

Öte yandan bugünkü gelişmeler sonrası Abdülkerim Bardakcı isyanı yeniden alevlendi.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı isyanı!

3-3 biten Lüksemburg maçının ardından milli takımımızın aday kadrosunda birçok değişiklik yaşandı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı isyanı!

Buna rağmen Abdülkerim Bardakcı'nın yine tercih edilmemesi Galatasaraylıları çıldırttı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı isyanı!

Abdülkerim Bardakcı'nın adeta görmezden gelindiğini dile getiren Galatasaraylılar, sosyal medyada Stefan Kuntz'a öfke kustu.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı isyanı!

Abdülkerim Bardakcı'nın tercih edilen isimlerden daha iyi olduğunu savunan Sarı-Kırmızılılar, Kuntz'u adil olmamakla suçladı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı isyanı!

Başarılı stoperin İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında gösterdiği performans, tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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