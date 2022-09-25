Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı isyanı!

Galatasaray'ın sezon başında Fenerbahçe'nin elinden kaptığı Abdülkerim Bardakcı gösterdiği performansla dikkat çekmişti.
Galatasaray'ın sezon başında Fenerbahçe'nin elinden kaptığı Abdülkerim Bardakcı gösterdiği performansla dikkat çekmişti.
Deneyimli savunmacının başarılı grafiğine rağmen milli takıma çağrılmaması Galatasaraylılar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
ABDÜLKERİM BARDAKCI ÖFKESİ
Öte yandan bugünkü gelişmeler sonrası Abdülkerim Bardakcı isyanı yeniden alevlendi.
3-3 biten Lüksemburg maçının ardından milli takımımızın aday kadrosunda birçok değişiklik yaşandı.
Buna rağmen Abdülkerim Bardakcı'nın yine tercih edilmemesi Galatasaraylıları çıldırttı.
Abdülkerim Bardakcı'nın adeta görmezden gelindiğini dile getiren Galatasaraylılar, sosyal medyada Stefan Kuntz'a öfke kustu.
Abdülkerim Bardakcı'nın tercih edilen isimlerden daha iyi olduğunu savunan Sarı-Kırmızılılar, Kuntz'u adil olmamakla suçladı.
Başarılı stoperin İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında gösterdiği performans, tartışmaları yeniden alevlendirdi.