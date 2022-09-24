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Boey süper

Cimbom’un yeni transferi Dubois kendi mevkisinde döktüren genç yıldıza destek çıktı: Şu an çok iyi oynuyor. Onun için mutluyum. Solda da oynarım.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Boey süper

Galatasaray'ın sezon başında Lyon'dan kadroya kattığı Leo Dubois, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fransız futbolcu "Sasha Bey sezona çok iyi başladı. Genç ve önemli bir oyuncu. Onun adına mutluyum. Fransa Milli Takımı'nı tercih edebilir. Ben de Milli Takım'da oynamak istiyorum. Konyaspor maçında sol bekte şans buldum. 2. golde de payım oldu. Benim için sağ veya sol fark etmez. Nerede ihtiyaç varsa orada oynarım" ifadelerini kullandı. Galatasaray'a bir proje için geldiğini belirten 27 yaşındaki futbolcu şöyle konuştu: Oynamak ve şampiyonluklar kazanmak için buradayım. Şampiyonluk için takım içi rekabet şarttır. Ben de rekabet içinde olduğum için mutluyum.


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"Sezon başına yaşadığım sakatlık biraz frenlememe sebep oldu. Şu anda yüzde 100 olarak hazır döndüm. Tekrardan takıma yardımcı olmaya başladım. Fiziksel olarak da kendimi güçlü hissediyorum. Oynamaya başladığım için mutluyum. Gole katkı yapmayı severim. Rekabetçi bir tarafım vardır. "


Dubois son Konyaspor maçında oyuna sonradan girdi ve Calvo'nun kendi kalesine attığı golde ortayı yaptı.

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