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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Fatih Terim'i solladı! İşte o istatistik

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında arabam.com Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek milli ara öncesi kayıp yaşamayan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Üst üste galibiyetlerle çıkışa geçen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, o istatistikte Fatih Terim'i geride bıraktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 07:38
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Fatih Terim'i solladı! İşte o istatistik

Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi çehresini tamamen değiştirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Fatih Terim'i solladı! İşte o istatistik

2021/2022 sezonu sonrası Olağanüstü Seçimli Genel Kurul alan sarı-kırmızılılarda Dursun Özbek, Galatasaray'ın yeni başkanı seçildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Fatih Terim'i solladı! İşte o istatistik

Cimbom'da yeni yönetimin belli olması sonrası kulüp içerisindeki büyük değişim başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Fatih Terim'i solladı! İşte o istatistik

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in yerine getirilen ancak bekleneni veremeyen Domenec Torrent ile yollarını ayırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Fatih Terim'i solladı! İşte o istatistik

Sarı-kırmızılılar takımı Başakşehir ile şampiyonluk yaşamış eski futbolcusu Okan Buruk'a emanet etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Fatih Terim'i solladı! İşte o istatistik

Buruk'un takımın başına geçmesinin ardından transfer çalışmalarına ağırlık veren yönetim, kadroyu büyük ölçüde yeniledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Fatih Terim'i solladı! İşte o istatistik

İlk 4 maçından 7 puan çıkaran Aslan, bu süreçte sadece 2 gol attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Fatih Terim'i solladı! İşte o istatistik

Yeni sezondaki ilk 4 maç sonrası Okan Buruk'a yönelik eleştiriler artarken, sarı-kırmızılılar Gaziantep FK maçıyla birlikte adeta şaha kalktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Fatih Terim'i solladı! İşte o istatistik

Galatasaray, ligde çıktığı son 3 maçı da kazanarak zirveye ortak oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Fatih Terim'i solladı! İşte o istatistik

ÖN YARGILARI YIKTI

Galatasaray'ın başına geçtiğinde şüpheler olsa da Okan Buruk çalışkanlığı ve takıma hakimiyetiyle ön yargıları yıkmayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Fatih Terim'i solladı! İşte o istatistik

FATİH TERİM'İ GEÇTİ

Sarı-kırmızılı takımla yatıp kalkan genç çalıştırıcı, ilk 7 haftada 16 puan toplayarak eski hocası Fatih Terim'i geride bıraktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Fatih Terim'i solladı! İşte o istatistik

Bundan önceki en iyi performansı 2017-2018 sezonunda 7 haftada 19 puan toplayan Igor Tudor ortaya koymuştu.

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