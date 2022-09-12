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GALATASARAY HABERLERİ - Zeki Uzundurukan'dan Galatasaraylı yıldıza büyük övgü!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Zeki Uzundurukan da mücadeleyi değerlendirirken Galatasaraylı o yıldıza ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 07:48
GALATASARAY HABERLERİ - Zeki Uzundurukan'dan Galatasaraylı yıldıza büyük övgü!

ZEKİ UZUNDURUKAN - OKUL ZİLİNİ KEREM ÇALDI!

Galatasaray geriye düştükten sonra, skora çok çabuk reaksiyon gösterdi. Bahoken'in attığı golde Emin Bayram'ın hatası vardı ama çok çalışkan bir oyuncu. Oynadıkça bu hatalarını giderecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Zeki Uzundurukan'dan Galatasaraylı yıldıza büyük övgü!

Galatasaray'da maçın ilk yarısının en iyisi Gomis'ti ve yine golünü attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zeki Uzundurukan'dan Galatasaraylı yıldıza büyük övgü!

Enteresandır Galatasaray'ın ligde attığı son 13 golün 8'ini Gomis attı. 37 yaşında ama yıllanmış şarap gibi; fiziksel açığını, zekası ve becerisi ile kapatıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Zeki Uzundurukan'dan Galatasaraylı yıldıza büyük övgü!

İlk yarıda Sergio Oliveira'nın 'Hagivari' bir şutu vardı ki, yine direkte patladı. Bu gidişle adının önüne 'direkdövücü' unvanını ekleyecekler.

GALATASARAY HABERLERİ - Zeki Uzundurukan'dan Galatasaraylı yıldıza büyük övgü!

Kerem'in golünde zeka ürünü bir asistini de unutmayalım. Galatasaray maç boyunca sağ kanadı Yunus ve Boey ile adeta bir otoban gibi kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zeki Uzundurukan'dan Galatasaraylı yıldıza büyük övgü!

Son 2 maçta Boey'i izlerken yoruluyorum. Bir oyuncu bu kadar koşup da yorulmaz mı hiç! Dün sahada sanki üç adet Boey vardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zeki Uzundurukan'dan Galatasaraylı yıldıza büyük övgü!

Savunma, orta saha, hücum... Her yerde Boey'i gördük. Bu formunu ve hırsını neye borçlu, sırrı ne? Gerçekten merak ediyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Zeki Uzundurukan'dan Galatasaraylı yıldıza büyük övgü!

Ama helal olsun! Gözden çıkarılan; yaz kampına götürülmeyen, 'kendine kulüp bul denilen' bir oyuncu, Galatasaray'ın vazgeçilmezi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Zeki Uzundurukan'dan Galatasaraylı yıldıza büyük övgü!

Yunus adeta bir atom karınca. Geçen hafta A Spor'daki Galatasaray maçı yorumumda 'Kerem çok eleştiriliyordu ama 'Rakibi de çok yoruyor. Bu kadar eleştiriyi de hak etmiyor. Takımı önde tutan bir oyuncu Kerem... Bir yerde şansı dönecek ve patlama yapacak' demiştim.

GALATASARAY HABERLERİ - Zeki Uzundurukan'dan Galatasaraylı yıldıza büyük övgü!

Dün o patlamayı yaptı. Hem de ne patlama! Takımını öne geçiren golü attı. Sonrasında neredeyse Nef Stadı'ndan bir füze gönderdi, Kasımpaşa'ya... Olağanüstü bir golle Galatasaray'ı farka taşıdı Kerem!

GALATASARAY HABERLERİ - Zeki Uzundurukan'dan Galatasaraylı yıldıza büyük övgü!

Galatasaray yavaş yavaş ritmini buluyor, büyük takım refleksi ile oynuyor. Daha bu takıma Icardi ve Mata gibi iki dünya yıldızı dahil olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Zeki Uzundurukan'dan Galatasaraylı yıldıza büyük övgü!

Okan Buruk, artık 3 puanı cebine koyduğuna inandığı anlarda (Dk 76) Gomis ve Mertens'i kenara alarak; Yusuf Demir ve Seferovic'i sahaya sürdü.

GALATASARAY HABERLERİ - Zeki Uzundurukan'dan Galatasaraylı yıldıza büyük övgü!

Yusuf Demir, ayağına topu aldığı her anda çok büyük işler yapabileceğinin sinyalini verdi dün! Çabukluğunu, zekası ile birleştiriyor Yusuf! Az bir süre alan yeni transfer Rashica'yı da beğendim.

GALATASARAY HABERLERİ - Zeki Uzundurukan'dan Galatasaraylı yıldıza büyük övgü!

Kasımpaşa'da Hajradinovic ve Eysseric çok etkili oyuncular. Sadık güzel bir gol attı. Teknik direktör Şenol Can'ı tebrik ederim. Galatasaray'a karşı kapalı savunma yapma kolaycılığına kaçmadan, açık bir futbolu tercih etti. Galatasaray, kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Zeki Uzundurukan'dan Galatasaraylı yıldıza büyük övgü!

Bugün okul zili çalıyor! Bütün öğrencilere ve öğretmenlere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar dilerim. Dün sahada oynadığı futbol ve attığı gollerle okul zilini ilk çalan Okan Buruk'un başarılı öğrencisi Kerem Aktürkoğlu oldu. Aferin Kerem! 10 üzerinden 10 veriyorum sana! Oynanan pozitif futbol, 3 puan kadar önemliydi.

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