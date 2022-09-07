TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sol bek operasyonu! 1 ayrılık 1 imza

Sol bek mevkisine takviye yapmak isteyen Galatasaray'dan flaş bir atak geldi.
Sol bek mevkisine takviye yapmak isteyen Galatasaray'dan flaş bir atak geldi.
Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala harekete geçen yönetim, son dokunuşlarla kadrosunu tamamlamak istiyor.
Birçok yıldıza imza attırarak kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, durmak bilmiyor.
Galatasaray'da transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.
Teknik direktör Okan Buruk, gelecek planları arasında olmayan isimleri yönetime bildirmişti.
ÖMER BAYRAM AYRILIYOR!
Cimbom'da gözden çıkarılan isimlerden biri de Ömer Bayram oldu.
Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planları arasında yer almayan deneyimli oyuncu, sarı-kırmızılılara veda etmeye hazırlanıyor.
Ömer Bayram'ın Süper Lig ve 1. Lig'den talipleri bulunurken bu takımlar Giresunspor ve Eyüpspor.
31 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray flaş bir transfere imza atmak üzere.
OMAR CAMPOS CİMBOM'A!
Akşam'ın haberine göre; Galatasaray Ömer Bayram'ın yerine Meksika ekibi Santos Laguna'da forma giyen Omar Campos'u transfer etmeye hazırlanıyor.
Ülkenin en iyi sol bekleri arasında gösterilen ve potansiyeliyle dikkat çeken 20 yaşındaki oyuncu, son 1 yılda değerini neredeyse 2'ye katladı.
Galatasaray, Omar Campos için Santos Laguna'ya resmi teklifini iletti ve beklemeye geçti.
Meksika ekibinden onay çıkması halinde genç sol bek kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.
Kariyerine Santos Laguna altyapısında başlayan oyuncu ile bu sezon başında profesyonel sözleşme imzalanmıştı.
Takımıyla toplam 64 maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu, 3 gol 6 asistlik performans sergiledi. Campos'un güncel piyasa değeri 4 milyon euro.