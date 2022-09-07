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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sol bek operasyonu! 1 ayrılık 1 imza

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kadro planlama çalışmalarında sona gelindi. Hücum hattına son olarak Mauro Icardi takviyesi yapan sarı-kırmızılılarda sol bek mevkisi için harekete geçildi. Teknik direktör Okan Buruk'un listesine göre hareket eden yönetim, 20 yaşındaki genç oyuncuya imza attırmaya hazırlanıyor. Öte yandan Galatasaray'da bir de ayrılık yaşanacak. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 12:43 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 12:45
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sol bek operasyonu! 1 ayrılık 1 imza

Sol bek mevkisine takviye yapmak isteyen Galatasaray'dan flaş bir atak geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sol bek operasyonu! 1 ayrılık 1 imza

Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala harekete geçen yönetim, son dokunuşlarla kadrosunu tamamlamak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sol bek operasyonu! 1 ayrılık 1 imza

Birçok yıldıza imza attırarak kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, durmak bilmiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sol bek operasyonu! 1 ayrılık 1 imza

Galatasaray'da transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sol bek operasyonu! 1 ayrılık 1 imza

Teknik direktör Okan Buruk, gelecek planları arasında olmayan isimleri yönetime bildirmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sol bek operasyonu! 1 ayrılık 1 imza

ÖMER BAYRAM AYRILIYOR!
Cimbom'da gözden çıkarılan isimlerden biri de Ömer Bayram oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sol bek operasyonu! 1 ayrılık 1 imza

Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planları arasında yer almayan deneyimli oyuncu, sarı-kırmızılılara veda etmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sol bek operasyonu! 1 ayrılık 1 imza

Ömer Bayram'ın Süper Lig ve 1. Lig'den talipleri bulunurken bu takımlar Giresunspor ve Eyüpspor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sol bek operasyonu! 1 ayrılık 1 imza

31 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray flaş bir transfere imza atmak üzere.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sol bek operasyonu! 1 ayrılık 1 imza

Meksika ekibinden onay çıkması halinde genç sol bek kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sol bek operasyonu! 1 ayrılık 1 imza

Kariyerine Santos Laguna altyapısında başlayan oyuncu ile bu sezon başında profesyonel sözleşme imzalanmıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sol bek operasyonu! 1 ayrılık 1 imza

Takımıyla toplam 64 maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu, 3 gol 6 asistlik performans sergiledi. Campos'un güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

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