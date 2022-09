Bahar geldi

Galatasaray'da yüzler yeniden gülmeye başladı. Geçen sezonu 13. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekipte, Trabzonspor beraberliğinin ardından moraller bozulmuş, bu sezon da 'değişen bir şey olmayacak' yorumları yapılmaya başlamıştı. Yapılan takviyelere rağmen sonuç alınamaması herkesin canını sıkarken Gaziantep karşısında ortaya konulan mücadeleci futbol ve galibiyet herkese rahat bir nefes aldırdı. Rakibi karşısında geriye düşmesine, Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kartla oyun dışında kalmasına ve Gomis'in penaltı kaçırmasına karşın Cimbom bir an olsun geri adım atmadı. Uzatma anlarında Haris Seferovic'in yaptığı vuruş, savunmaya çarpıp ağlarla buluştu ve Nef Stadı bayram yerine döndü. Galatasaray bu sezon Süper Lig'de kazandığı üç maçta da galibiyet golünü 86. dakikadan sonra atarken bu durum sonuna kadar pes etmeyen bir yapıya kavuştuğunu gözler önüne serdi. Ayrıca, Ekim 2021'deki Çaykur Rizespor maçından bu yana da ilk kez kırmızı kart gördüğü bir Süper Lig karşılaşmasından 3 puanla ayrılmayı başardı. Karşılaşma sonunda kenetlenen ve taraftara koşan futbolcular, şimdi Kasımpaşa deplasmanından da galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor.



SACHA BOEY RÜZGARI



Galatasaray'da tam anlamıyla Sacha Boey fırtınası yaşanıyor. Okan Buruk'un tercihiyle hazırlık kampına dahil edilmeyen Fransız futbolcu, Leo Dubois'in sakatlığını fırsat bilip kendisini göstermeyi başardı. Gaziantep karşısında kara tren gibi ileri geri çalışan ve bir şutu direkte patlayan Boey, Süper Lig kariyerinde en fazla ikili mücadele kazandığı, çalım attığı ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu maçı oynadı.



UĞURLU'YA TEPKİ



Galatasaray, Gaziantep karşısında son anlarda galibiyete ulaşırken karşılaşma sonunda coşku kadar hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya büyük tepki vardı. Özellikle Abdülkerim Bardakcı'ya gösterdiği ikinci sarı kart çok ucuz bulunurken Uğurlu'nun çaldığı düdükler sosyal medyada büyük eleştiri aldı. Yönetime çağrı yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, hakem Yaşar Kemal Uğurlu için MHK nezdinde girişimlerde bulunulmasını talep etti.



RAKİPLERE HİÇ ÇIKMADI



Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Gaziantep karşısında Galatasaray'ın 16. maçını yönetirken sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 5 kırmızı kart gördü. Cimbom'un rakiplerine ise hiç kırmızı kart çıkmadı.



KALECİLER DEVLEŞTİ



Galatasaray ilk 5 haftada gol yollarında zorlanırken bunda rakip kalecilerin gösterdiği başarılı performanslar da önemli rol oynadı. Sarı-kırmızılı ekip, Antalya, Giresun, Ümraniye, Trabzon, Gaziantep'le oynadığı maçlarda 4 gol atabilirken rakip kalecilerin yüksek reyting alması dikkat çekti. Boffin 7.1, Onurcan Piri 7.6, Serkan Kırıntılı 8.4, Muhammet Taha Tepe 7.7 ve Günay Güvenç başarılı performansıyla 9.3 reytinge ulaştı.