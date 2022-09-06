Haberler Galatasaray 3 puanı hak ettik

3 puanı hak ettik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Kendi sahamızda böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. İlginç bir kararla 10 kişi bırakıldık. Hiç pes etmedik. 11’e 11’ken de 11’e 10’ken de maçın tek hakimi bizdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Müthiş mücadele ettiler” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 06:50
3 puanı hak ettik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşma sonunda çok mutluydu. İlk iç saha galibiyetini gören genç çalıştırıcı 90 dakikanın bitiminde oyuncularını tebrik etti. Başarılı hoca "Hak ettiğimiz bir galbiyet oldu. Abdülkerim'in atıldığı pozisyonda faul bile olduğu şüpheli. Böyle zorlu bir maçta uzun süre 10 oynamak hiç kolay değil. İlginç bir kararla eksik kaldık ama ilk düdükten son ana kadar hiç pes etmedik. Oyuncularım bir an bile olsun geri adım atmadı. Haklı bir 3 puan kazandık" dedi.

ICARDI VE KAAN TAMAM

Okan Buruk şunları söyledi: Pazartesi akşam insanlar oturmuş güzel bir maç izlemek istiyor. Maçta geçirilen zaman akıl alır gibi değil, ondan sonra topun oyunda kalma süresi diye tartışılıoyor. Hakem buna müsade etmeyecek, bunu sağlayamıyorsa bu seviyede maça çıkmayacak o zaman. Transferler de önemli tabii. İcardi ve Kaan Ayhan ile ilgili süreç devam ediyor. Onların dışında 1-2 takviye daha yapmak istiyoruz. Transferin son gününe kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Takımı takviye edeceğiz"

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