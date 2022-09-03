Wanda bayıldı

Mauro İcardi ile Galatasaray arasındaki görüşmeler sırasında Arjantinli yıldızın eşi ve menajeri Wanda Nara'nın İstanbul'a gelmek istemediği söyeniyordu. Ancak geçen hafta 2 günü İstanbul'da geçiren Wanda Nara şehre hayran kaldı.
Mauro İcardi ile Galatasaray arasındaki görüşmeler sırasında Arjantinli yıldızın eşi ve menajeri Wanda Nara'nın İstanbul'a gelmek istemediği söyeniyordu. Ancak geçen hafta 2 günü İstanbul'da geçiren Wanda Nara şehre hayran kaldı. Kalacakları villaya kadar gezen Nara'nın ön yargılı fikirleri tamamen değişti. Menajerliğini yaptığı eşinin, Aslan'a transferine ön ayak oldu.