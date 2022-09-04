Şok... Ada'ya kurşun

Türk spor basını bir kurşunlanma haberiyle daha sarsıldı. TFF'nin Riva'daki binasına yapılan saldırının ardından Galatasaray'ın Kuruçeşme'deki adasına da silahla ateş açıldı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada saldırının Galatasaray Adası'nın hizmete kapalı olduğu, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşun sıkıldığı ifade edildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken kurşunun havuz kenarındaki cam korkuluğa isabet ettiği belirtildi. Dün olayın fark edilmesinin ardından hemen suç duyurusunda bulunduğu da bildirildi. Açıklamada, "Faillerinin bulunması noktasında güvenlik birimlerimize güvenmekle birlikte, sonuna kadar konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna sunarız" denildi.

Paniğe yol açan Galatasaray Adası'nın kurşunlanmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.



ÖZBEK: BİR SIKINTILARI VAR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, adaya kurşun sıkılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bütün Galatasaraylılara ve spor ailesine geçmiş olsun. Bundan önce de TFF'ye yapılan bir saldırı oldu, peşinden buraya bir saldırı... Lütfen dikkatli olalım. Bu kişilerin belli ki Türk sporuyla alakalı sıkıntıları var. Sorunları böyle çözmeye çalışıyorlarsa bir sonuca varamayız. Basının çok dikkatli olması gerekiyor" dedi.



KAYMAKAMLIK: YORGUN MERMİ

Galatasaray Adası'na kurşunlanmasıyla ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan da bir açıklama gelirken 'yorgun mermi' ihtimali olduğu belirtildi. Açıklamada, "Yapılan araştırmalar ve tanık beyanları doğrultusunda; yorgun mermi olduğu düşünülen mermi ile camın dış kısmına gelen isabet sonucu camda deforme olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir. Söz konusu olayı şiddetle kınıyor, Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.



KASAPOĞLU TELEFON AÇTI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Adası'na yapılan saldırıyla ilgili Başkan Dursun Özbek'i telefonlar arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. Saldırıyı kınayan Kasapoğlu, "Yaşanan olayın sonrasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması içimizi rahatlatmıştır. Başta Galatasaray Başkanı Dursun Özbek olmak üzere sarı-kırmızılı camiaya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.