Galatasaray'da gözler Mauro İcardi ve gelecek diğer yıldız transferlerine çevrilmiş durumda. Teknik direktör Okan Buruk ise Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantepspor ile oynayacakları maçı düşünüyor. Genç çalıştırıcı, oyuncularının da konsantrasyonunu yükseltmek için sık sık görüşmeler yapıyor. Buruk "Transfer dönemi bitene kadar gelenlergidenler olacak. Siz saha içine odaklanın. Giresunspor maçını nasıl kaybettiğimizi unutmayın. Tam konsantrasyon istiyorum" diye konuştu.

AYNI KADRO SAHADA

Aslan'da teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor deplasmanında rakibe pozisyon vermeden 4-5 net pozisyon kaçıran kadrosunu Gaziantepspor karşısında da sahaya sürecek. Genç çalıştırıcı sadece tek pozisyon için değişim düşünüyor. Formunu yükseltemeyen Kerem Aktürkoğlu'nun yerine mücadeleye Barış Alper Yılmaz ile başlama ihtimali bulunuyor. Sakatlığı sebebiyle henüz forma giyemeyen Leo Dubois kadroda olacak. Ancak takımın en formda isimlerinden Sacha Boey ile maça başlayacak.