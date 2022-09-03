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Transfer şart

Sarı-kırmızılı camianın önemli isimlerinden Ozan Korkut açıklamalarda bulundu. Korkut "Hedefimiz şampiyonluk. Bunun için eksikler hızlıca giderilmeli. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk çok önemli" dedi. Korkut, Erden Timur'un da büyük emek verdiğini belirterek teşekkürlerini sundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Transfer şart
Sarı-kırmızılı camianın önemli isimlerinden Ozan Korkut açıklamalarda bulundu. Korkut "Hedefimiz şampiyonluk. Bunun için eksikler hızlıca giderilmeli. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk çok önemli" dedi. Korkut, Erden Timur'un da büyük emek verdiğini belirterek teşekkürlerini sundu.
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