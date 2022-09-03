Transfer şart

Sarı-kırmızılı camianın önemli isimlerinden Ozan Korkut açıklamalarda bulundu. Korkut "Hedefimiz şampiyonluk. Bunun için eksikler hızlıca giderilmeli. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk çok önemli" dedi. Korkut, Erden Timur'un da büyük emek verdiğini belirterek teşekkürlerini sundu.
Sarı-kırmızılı camianın önemli isimlerinden Ozan Korkut açıklamalarda bulundu. Korkut "Hedefimiz şampiyonluk. Bunun için eksikler hızlıca giderilmeli. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk çok önemli" dedi. Korkut, Erden Timur'un da büyük emek verdiğini belirterek teşekkürlerini sundu.