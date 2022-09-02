GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu için kararını verdi!

Transfer döneminin sonlarına gelinirken Galatasaray'da hareketlilik sürüyor.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Galatasaray'da hareketlilik sürüyor.
Sarı-kırmızılılarda gidecek isimler de yavaş yavaş netleşiyor.
Orta sahaya Sergio Oliveira, Midtsjö ve Torreira takviyesi yapan Galatasaray'da Cicaldau ve Morutan kiralık olarak gönderildi.
Sabah'ta yer alan habere göre forma şansı bulamayan yerlilerden Taylan Antalyalı'nın da bileti kesildi.
Berkan Kutlu'yu yerli sınırını da düşünerek takımda tutma kararı alan teknik direktör Okan Buruk, Taylan'ı ise kadroda düşünmüyor.
Gaziantep FK ve Alanyaspor'dan teklifler alan 27 yaşındaki oyuncunun ayrılması bekleniyor.
Deneyimli orta saha, son 3 maçta kadroya alınmamıştı.
TAYLAN ANTALYALI KİMDİR?
8 Ocak 1995 tarihinde Muğla'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Muğlaspor altyapısında başladı.
Ardından sırasıyla Bucaspor, Gençlerbirliği, Kayseri Erciyesspor, Hacettepe, BB Erzurumspor formaları giydi.
2019 yılında BB Erzurumspor'dan bedelsiz şekilde Galatasaray'a geldi.
Sarı-kırmızılı formayla 102 karşılaşmada görev alan Taylan, 2 gol atarken 9 da asist kaydetti.
Orta sahada ön libero olarak görev yapan 27 yaşındaki deneyimli futbolcunun boyu 1.80 cm...
Oyuncunun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Taylan'ın güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro...