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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu için kararını verdi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray transferde hareketli saatler geçiriyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Taylan Antalyalı-Berkan Kutlu ikilisinden ayrılmasını istediği ismi yönetime verdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 11:47
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu için kararını verdi!

Transfer döneminin sonlarına gelinirken Galatasaray'da hareketlilik sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu için kararını verdi!

Sarı-kırmızılılarda gidecek isimler de yavaş yavaş netleşiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu için kararını verdi!

Orta sahaya Sergio Oliveira, Midtsjö ve Torreira takviyesi yapan Galatasaray'da Cicaldau ve Morutan kiralık olarak gönderildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu için kararını verdi!

Sabah'ta yer alan habere göre forma şansı bulamayan yerlilerden Taylan Antalyalı'nın da bileti kesildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu için kararını verdi!

Berkan Kutlu'yu yerli sınırını da düşünerek takımda tutma kararı alan teknik direktör Okan Buruk, Taylan'ı ise kadroda düşünmüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu için kararını verdi!

Gaziantep FK ve Alanyaspor'dan teklifler alan 27 yaşındaki oyuncunun ayrılması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu için kararını verdi!

Deneyimli orta saha, son 3 maçta kadroya alınmamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu için kararını verdi!

TAYLAN ANTALYALI KİMDİR?

8 Ocak 1995 tarihinde Muğla'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu için kararını verdi!

Profesyonel futbol kariyerine Muğlaspor altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu için kararını verdi!

Ardından sırasıyla Bucaspor, Gençlerbirliği, Kayseri Erciyesspor, Hacettepe, BB Erzurumspor formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu için kararını verdi!

2019 yılında BB Erzurumspor'dan bedelsiz şekilde Galatasaray'a geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu için kararını verdi!

Sarı-kırmızılı formayla 102 karşılaşmada görev alan Taylan, 2 gol atarken 9 da asist kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu için kararını verdi!

Orta sahada ön libero olarak görev yapan 27 yaşındaki deneyimli futbolcunun boyu 1.80 cm...

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu için kararını verdi!

Oyuncunun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu için kararını verdi!

Taylan'ın güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro...

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