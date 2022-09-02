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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Evander'den kötü haber! Takımında kalacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılıların transfer döneminin başında bu yana favori isimlerinden olan Evander'den ise kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun takımında kalacağı ifade ediliyor. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 08:18
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Evander'den kötü haber! Takımında kalacak

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek için bastırıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Evander'den kötü haber! Takımında kalacak

Galatasaray'da da gündem kadroya yapılacak takviyeler...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Evander'den kötü haber! Takımında kalacak

Sarı-kırmızılı takım, transfer döneminin başından bu yana istediği Evander'de mutlu sona ulaşamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Evander'den kötü haber! Takımında kalacak

Galatasaray taraftarı ise Evander'den bir türlü vazgeçemiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Evander'den kötü haber! Takımında kalacak

Ancak Danimarka'dan gelen haberler pek de iç açıcı değil.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Evander'den kötü haber! Takımında kalacak

FC Midtjyland'ın yeni teknik direktörü Albert Capellas, oyun sisteminde Evander'in büyük bir rol oynayacağını söyledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Evander'den kötü haber! Takımında kalacak

Capellas, oyuncunun takımda tutulmasını istedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Evander'den kötü haber! Takımında kalacak

EVANDER KİMDİR?

9 Haziran 1998 tarihinde Rio de Janeiro'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Evander'den kötü haber! Takımında kalacak

Profesyonel futbol kariyerine Vasco da Gama altyapısında başladı. 2016 yılının ocak ayında A takıma yükseldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Evander'den kötü haber! Takımında kalacak

Yıldız futbolcu, 2018'de ise Danimarka temsilcisi Midtjyland'e kiralandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Evander'den kötü haber! Takımında kalacak

Ardından 2.5 milyon euro bonservis bedeli ile Midtjyland'e transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Evander'den kötü haber! Takımında kalacak

Evander, orta sahanın merkezinde forma giyiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Evander'den kötü haber! Takımında kalacak

Oyuncunun boyu 1.80 cm ve genç futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Evander'den kötü haber! Takımında kalacak

Evander'in Midtjyland ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Evander'den kötü haber! Takımında kalacak

Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...

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