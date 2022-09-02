GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Evander'den kötü haber! Takımında kalacak

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek için bastırıyor.
Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek için bastırıyor.
Galatasaray'da da gündem kadroya yapılacak takviyeler...
Sarı-kırmızılı takım, transfer döneminin başından bu yana istediği Evander'de mutlu sona ulaşamadı.
Galatasaray taraftarı ise Evander'den bir türlü vazgeçemiyor.
Ancak Danimarka'dan gelen haberler pek de iç açıcı değil.
FC Midtjyland'ın yeni teknik direktörü Albert Capellas, oyun sisteminde Evander'in büyük bir rol oynayacağını söyledi.
Capellas, oyuncunun takımda tutulmasını istedi.
EVANDER KİMDİR?
9 Haziran 1998 tarihinde Rio de Janeiro'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Vasco da Gama altyapısında başladı. 2016 yılının ocak ayında A takıma yükseldi.
Yıldız futbolcu, 2018'de ise Danimarka temsilcisi Midtjyland'e kiralandı.
Ardından 2.5 milyon euro bonservis bedeli ile Midtjyland'e transfer oldu.
Evander, orta sahanın merkezinde forma giyiyor.
Oyuncunun boyu 1.80 cm ve genç futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Evander'in Midtjyland ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...