TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Cengiz Ünder transferinde ısrarcı!

Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda transfer döneminin son günleri yaklaşırken hareketli saatler yaşanıyor.
Kadrosunu Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Kazımcan Karataş, Haris Seferovic ve Dries Mertens ile güçlendiren Cimbom'da kanat arayışları sürdürülüyor.
Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de 7 puan toplayan Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi gündeme geldi.
Öncelik forvet ve 10 numara da olsa da kanada da takviye aranıyor.
Bu doğrultuda Cengiz Ünder de listedeki isimlerden.
Marsilya, Atalanta'dan Ruslan Malinovskyi'yi transfer etmek için Cengiz Ünder'i takasta düşünse de oyuncu gitmek istemiyor.
Le Provence gazetesine göre, Galatasaray da Ünder transferi için oldukça ısrarcı.
Haberlerde Cengiz'in İtalya'ya gitmektense kiralık olarak Galatasaray'a gelmek istediğinin altı çizilirken, yakın zamanda sürpriz bir gelişme olabileceği belirtildi.
Cengiz Ünder, futbola Bucaspor ve Altınordu alt yapılarında başladı.
Altınordu'da A takımda gösterdiği performansla ilgileri üzerine çeken milli futbolcu 2016/17 sezonunda Başakşehir'e transfer oldu.
Ünder, İstanbul ekibindeki formuyla Avrupa devlerinin listesine girdi.
25 yaşındaki futbolcu Başakşehir'in ardından Roma ile sözleşme imzaladı.
Roma kariyerinden sonra Leicester ve Marsilya formaları da giyen Cengiz Ünder'in kariyer geleceği futbol kamuoyunun merak konusu haline geldi.
Bonservisi Marsilya'da bulunan yıldız futbolcunun kulübüyle 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunmaktadır.
Cengiz Ünder'in güncel piyasa değeri de 22 milyon Euro olarak belirtilmektedir.