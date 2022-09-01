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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Cengiz Ünder transferinde ısrarcı!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da transfer harekatı sürdürülüyor. Kanada takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yandı. Cimbom'un Cengiz Ünder transferini bitirmek için ısrarcı olduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 11:38
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Cengiz Ünder transferinde ısrarcı!

Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de 7 puan toplayan Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Cengiz Ünder transferinde ısrarcı!

Öncelik forvet ve 10 numara da olsa da kanada da takviye aranıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Cengiz Ünder transferinde ısrarcı!

Bu doğrultuda Cengiz Ünder de listedeki isimlerden.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Cengiz Ünder transferinde ısrarcı!

Marsilya, Atalanta'dan Ruslan Malinovskyi'yi transfer etmek için Cengiz Ünder'i takasta düşünse de oyuncu gitmek istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Cengiz Ünder transferinde ısrarcı!

Le Provence gazetesine göre, Galatasaray da Ünder transferi için oldukça ısrarcı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Cengiz Ünder transferinde ısrarcı!

Haberlerde Cengiz'in İtalya'ya gitmektense kiralık olarak Galatasaray'a gelmek istediğinin altı çizilirken, yakın zamanda sürpriz bir gelişme olabileceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Cengiz Ünder transferinde ısrarcı!

Cengiz Ünder, futbola Bucaspor ve Altınordu alt yapılarında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Cengiz Ünder transferinde ısrarcı!

Altınordu'da A takımda gösterdiği performansla ilgileri üzerine çeken milli futbolcu 2016/17 sezonunda Başakşehir'e transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Cengiz Ünder transferinde ısrarcı!

Ünder, İstanbul ekibindeki formuyla Avrupa devlerinin listesine girdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Cengiz Ünder transferinde ısrarcı!

25 yaşındaki futbolcu Başakşehir'in ardından Roma ile sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Cengiz Ünder transferinde ısrarcı!

Roma kariyerinden sonra Leicester ve Marsilya formaları da giyen Cengiz Ünder'in kariyer geleceği futbol kamuoyunun merak konusu haline geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Cengiz Ünder transferinde ısrarcı!

Bonservisi Marsilya'da bulunan yıldız futbolcunun kulübüyle 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunmaktadır.

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