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Valencia'dan Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Lemina'ya kanca!

Son dakika transfer haberleri... İspanyol temsilcisi Valencia, PSG ile anlaşmak üzere olan Carlos Soler'in alternatifini buldu. Bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Lemina, Valencia yolunda... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:17
Valencia'dan Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Lemina'ya kanca!

Valencia Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun, oyuncunun yakınları ile temas kurduğu bilgisi de paylaşıldı.

Valencia'dan Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Lemina'ya kanca!

28 yaşındaki ön libero, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak oynamıştı. Sarı-kırmızılı takımda 28 karşılaşmada görev alan Lemina, 1 gol kaydetmişti.

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