Valencia'dan Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Lemina'ya kanca!

Bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın yeni adresi netleşiyor.
Bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın yeni adresi netleşiyor.
Fransız basınından Foot Mercato, İspanyol temsilcisi Valencia'nın PSG'ye transfer olması beklenen Carlos Soler'in yerine Lemina'yı düşündüğünü yazdı.
Valencia Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun, oyuncunun yakınları ile temas kurduğu bilgisi de paylaşıldı.
28 yaşındaki ön libero, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak oynamıştı. Sarı-kırmızılı takımda 28 karşılaşmada görev alan Lemina, 1 gol kaydetmişti.