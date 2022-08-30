GALATASARAY HABERLERİ - Gözler CAS'ta

Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan İgor Tudor'un alacakları henüz bitmedi. 2017 yılında başarısız sonuçlar sonrası görevden alınan Hırvat hoca, dava açmıştı. UEFA, Galatasaray'a faizler hariç 600 bin euro ödenmesine karar verirken sarı-kırmızılılar bu davayı CAS'a taşıdı ve şimdi gelecek cevabı bekliyor.
Galatasaray'danolaylı bir şekilde ayrılan İgor Tudor'un alacakları henüz bitmedi. 2017 yılında başarısız sonuçlar sonrası görevden alınan Hırvat hoca, dava açmıştı. UEFA, Galatasaray'a faizler hariç 600 bin euro ödenmesine karar verirken sarı-kırmızılılar bu davayı CAS'a taşıdı ve şimdi gelecek cevabı bekliyor. Eğer CAS da İgor Tudor'u haklı bulursa faiziyle birlikte 800 bin euro ödenecek.