GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan yerli hamlesi! Ömer Ali Şahiner ve Efecan Karaca...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da kadrosuna yerli takviyesi yapmak için yoğun bir mesai harcıyor.
Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda gündemine iki sürpriz isim geldi. Yerli rotasyonunu genişletecek Galatasaray'a, Başakşehir forması giyen Ömer Ali Şahiner önerildi.
30 yaşındaki tecrübeli sağ bek ve kanatta oynayan oyuncu için teknik heyetin raporu bekleniyor. Ömer Ali Şahiner Başakşehir'e 2021'in ocak ayında Konyaspor'dan 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.