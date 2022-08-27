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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan yerli hamlesi! Ömer Ali Şahiner ve Efecan Karaca...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Mauro Icardi'nin transferi için yoğun uğraş veren Galatasaray, yerli rotasyonunu da genişletmek istiyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde Ömer Ali Şahiner ile Efecan Karaca'nın yer aldığı bildirildi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 08:51
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan yerli hamlesi! Ömer Ali Şahiner ve Efecan Karaca...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da kadrosuna yerli takviyesi yapmak için yoğun bir mesai harcıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan yerli hamlesi! Ömer Ali Şahiner ve Efecan Karaca...

Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda gündemine iki sürpriz isim geldi. Yerli rotasyonunu genişletecek Galatasaray'a, Başakşehir forması giyen Ömer Ali Şahiner önerildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan yerli hamlesi! Ömer Ali Şahiner ve Efecan Karaca...

30 yaşındaki tecrübeli sağ bek ve kanatta oynayan oyuncu için teknik heyetin raporu bekleniyor. Ömer Ali Şahiner Başakşehir'e 2021'in ocak ayında Konyaspor'dan 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan yerli hamlesi! Ömer Ali Şahiner ve Efecan Karaca...

Öte yandan sarı-kırmızılılarda, Alanyaspor forması giyen ve Trabzonspor'un da gündeminde olan Efecan Karaca için girişimler devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan yerli hamlesi! Ömer Ali Şahiner ve Efecan Karaca...

32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için kulübünün 1.5 milyon euro'luk bonservis isteğinde indirim bekleniyor.

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